El juego del hámster y una doble eliminación protagonizan 'El Conquis'

La aventura se vuelve cada vez más complicada para los conquistadores en el Caribe, así lo advirtió Julian Iantzi durante todo el programa de este lunes, dónde recordó a los participantes que las nominaciones eran más importantes que nunca, puesto que los concursantes que estuvieran en la cuerda floja se enfrentarían a la prueba más dura hasta la fecha.



Sin embargo, antes de llegar a ese punto, los tres equipos se tuvieron que enfrentar al juego que define en qué campamento se instalará cada grupo para el resto de la semana. La prueba elegida fue la del hámster y trajo consigo alguna que otra sorpresa.





LAS ATABEY ROMPEN SU 'MALDICIÓN'

UNA DOBLE EXPULSIÓN

y terminó con. Las principales responsables de la derrota del equipo rojo fueron Andrea y Arantxa, que tardaron demasiado tiempo en coordinarse para girar la bola al principio del juego y se volvieron a bloquear antes de finalizar.Por su parte,, nada desdeñable,que les dio la clave para que la bola quedase recta, y aunque no les sirvió para pasar unos días en el campamento rico, al menos han logrado escapar del campamento muy pobre y les tocará pasar la semana en el pobre.Pero si hay un equipo que por fin ha protagonizado la buena noticia que tanto necesitaba, ese ha sido el de. Binbi consiguió contagiar al grupo de energía positiva y c, donde disfrutaron de unos cuantos platos de pollo asado con patatas., en la que, convirtiéndose en el nominado del grupo. Los otros dos collares fueron para, yVera, el nombre elegidoEn el caso del equipolos capitanes decidieron en el campamento pobre poner en la cuerda floja acon la esperanza de que volviera, algo que no fue así.Finalmente, fueronquienes, que consistía en atrapar seis banderines que debían dejar uno a uno sobre una roca.Los primeros cuatro banderines se debían conseguir escalando, mientras los dos últimos se encontraban en un recorrido de cuerdas que había que cruzar en suspensión.Celada comenzó liderando, pero se atascó en el cuarto banderín y aunque llegó a rozar el quinto, finalmente cayó al agua, sin embargo,, que se había mantenido en último lugar durante toda la prueba,, alcanzando los dos banderines a la primera y, que lucharon por el quinto banderín, fal no poder alcanzarlo ninguno de los dos.