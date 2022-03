Juanma Castaño y Miki Nadal se ponen el delantal en 'Cinco tenedores'

Después de su victoria conjunta en la última edición de MasterChef Celebrity, Miki Nadal y Juanma Castaño vuelven a compartir plató en Cinco tenedores, el nuevo programa que Movistar Plus+ estrenará mañana domingo y en el que ambos prometen luchar hasta el final por el desempate. "El desempate ha llegado a Cinco tenedores y por fin vamos a verlos luchar. Ellos son muy competitivos, uno más que otro y uno sigue sufriendo más que otro", comenta la CEO de Shine Iberia, Macarena Rey. La productora de MasterChef es la creadora de este programa que mezcla humor, cocina y entrevistas con distintas personalidades que retarán o ayudarán a la pareja a hacerse con la victoria. Su emisión será semanal, con un programa cada domingo.

18 invitados pasarán por las seis entregas del programa. En el estreno de mañana, la medallista olímpica Ana Peleteiro y el humorista Leo Harlem cocinarán con Nadal y Castaño, respectivamente, el mejor plato de bacalao. Ingrediente lanzado en su reto por el periodista Carlos Herrera.

INVITADOS Y MECÁNICA

En posteriores entregas, Carmina Barrios, José Mercé, Paz Padilla, Ángel Martín, Cayetana Guillén Cuervo, Chanel Terrero, Patricia Conde, Ángel Llacer, Manolo Lama y Florentino Fernández serán quiénes se pongan los delantales, mientras Pepe Rodríguez, Daniel Guzmán, Rossy de Palma, José Antonio Camacho y Mercedes Milá serán los invitados y jueces de las veladas.

La mecánica del concurso consiste en que un famoso invitado les lanza a los dos un reto y ellos, "para conseguir enamorarle", llaman a dos famosos amigos suyos que les van a acompañar como pinches todo el cocinado. Durante el cocinado conversarán, reirán, discutirán y descubrirán sus facetas más desconocidas. "Será como una charla de sobremesa", apunta el director de Entretenimiento de Movistar Plus+, Juan Andrés García Ropero Bropi.

Finalmente, Nadal y Castaño se sientan en torno a una mesa junto con sus cocineros ayudantes y el famoso que les ha retado inicialmente y de esa mesa de cinco tenedores sale un ganador cada noche. El concurso mostrará la sana rivalidad entre los dos, que ya pusieron de manifiesto en el programa de Televisión Española MasterChef Celebrity, que en su última edición con famosos los proclamó ganadores, la primera victoria compartida en la historia del concurso. Ahora, ¿quién conseguirá la primera insignia de Cinco tenedores?.

"Yo creía que lo iba a pasar mejor de lo que lo he pasado. Es muy difícil cocinar y hablar a la vez y lo he pasado realmente mal", afirma Castaño, quien a la vez reconoce que "trabajar con Miki está empezando a ser un placer". El cómico cuenta, por su parte, que ha disfrutado mucho de enfrentarse al género de la entrevista, que no había practicado antes. "He aprendido a hacer entrevistas junto a Juanma y él está aprendiendo a cocinar junto a mí. Este será el lugar en el que se decida cuál de los dos es mejor".