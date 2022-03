La reacción de Cristina Pardo ante el fin de las cuarentenas para asintomáticos

Cristina Pardo siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, la periodista no tiene inconveniente en dar su opinión siempre que la ocasión lo requiere.



Ahora acaba de reincorporarse a su puesto de trabajo en 'Más vale tarde' tras superar el Covid y ha dado su opinión sobre el fin de las cuarentenas para asintomáticos.





LA REACCIÓN DE CRISTINA PARDO AL FIN DE LAS CUARENTENAS

Así reaccionó Cristina Pardo al conocer el fin de las cuarentenas justo cuando ella salía del aislamiento https://t.co/JxV0s8Lcqm — Más Vale Tarde (@MVTARDE) March 23, 2022

en uno de los controles rutinarios de la cadena de televisión para la que trabaja y, aunque era totalmente asintomática,, tal y como marcaba el protocolo de la pandemia hasta este momento.Durante estos días, I, sin embargo, el martes coincidiendo con el último día en el que Pardo tenía que mantener la cuarentena,, formada por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, aquellas, una noticia ante la que la navarra no pudo evitar dar su opinión, puesto que ella sí tuvo que estar aislada a pesar de no tener ningún síntoma.", admitió la conductora de La Sexta, tras su reincorporación al programa, antes de que su compañero añadiera con humor que "", decíacon ironía., que también es colaboradora en 'El Hormiguero',, sus compañeros en el programa de Antena 3, Pablo Motos y Juan del Val, también se vieron obligados a aislarse debido a su positivo en Covid.Fue el jueves pasado, cuando su compañero en 'Más vale tarde',en el plató debido a la enfermedad, y más tarde era la propia protagonista la que entraba por videollamada a 'El Hormiguero' y explicaba lo que había sucedido."Al final,. Tengo que", decía Pardo durante la tertulia de actualidad del formato de Antena 3, presentada en esa ocasión por Nuria Roca debido a la baja, por el mismo motivo, del presentador habitual, Pablo Motos.para los asintomáticos y aquellos que presenten síntomas leves, es u, y a partir del próximo lunes serán los propios médicos de cabecera quienes decidan si los pacientes deben guardar o no cuarentena.La nueva medida tambiénque hasta ahora se daban de forma automática por siete días.