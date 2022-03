Marc Márquez repasa su carrera y confiesa su admiración por Rafa Nadal

'El Hormiguero' comienza una nueva semana y lo hace metiéndose de lleno en el mundo del deporte. Pablo Motos ha recibido en el plató al piloto de Moto GP, Marc Márquez, que el miércoles viajará hasta Qatar dónde este fin de semana dará comienzo un nuevo Mundial de Moto GP en el circuito internacional de Losail.





Hoy ha venido a divertirse, el 8 veces campeón del mundo y que hoy se convierte en invitado Platino ¡@marcmarquez93! #MárquezEH pic.twitter.com/ZcnBijBtpP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2022

UN NUEVO MIEMBRO DEL 'CLUB PLATINO'

VUELVE A LA COMPETICIÓN

MARC HABLA DE SUS LESIONES

.@marcmarquez93 - "He vivido los momentos álgidos de un deportista y los momentos más duros como las lesiones" #MárquezEH pic.twitter.com/ygVjFBWgl5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2022

SU ADMIRACIÓN POR RAFA NADAL

Trancas y Barrancas consiguen las mejores respuestas de @marcmarquez93 en la 'Rueda de prensa ibérica' #MárquezEH pic.twitter.com/Nmpm8NeGkl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2022

En las últimas semanas,a sus invitados que ya han acudido más de diez veces al formato de Atresmedia.quién recibió este 'honor',. El joven llegaba a 'El Hormiguero' a bordo de un descapotable yque lo convierte en miembro del selecto 'club platino',a, un detalle que ha encantado al invitado que ha asegurado queantes de ver los momentos más destacados de sus nueve visitas anteriores.ha hablado con Pablo Motos de la parte más dura de su trabajo y, ya que es cuando más se trabaja. Luego, una vez empieza la temporada, normalmente pasas una semana y media en casa y cuatro o cinco días fuera, que son los días de Gran Premio", y reveló con humor que es lo primero que se hace al empezar la temporada.y con el resto de pilotos. Ahí tienes que impresionar porque están los rivales al lado y todos vamos con nuestros diseños nuevos.a", contaba., sin embargo, las dos últimas temporadas no han sido las mejores para él, diferentes lesiones le han impedido brillar sobre la pista."En diciembre dey en diciembre de. Luego se infecta y. Al final, empiezo tarde la temporada, saltándome dos carreras, con infiltraciones, y cuando ya por fin gano dos carreras seguidas,", contaba sobre las lesiones que ha sufrido en los últimos años y destacaba que "lo más duro es que un deportista llegue al punto de que lo deportivo quede en un segundo plano porque tema si se va a recuperar bien y va a poder hacer vida normal".Ahora, ya recuperado, ha querido dejar claro que a pesar de que siempre acudía a 'El Hormiguero' cuando ganaba, también ha querido hacerlo ahora para que la gente sepa que no todo es tan bonito como parece.. La gente no es solo felicidad y sonrisas, también hay momentos duros. Y a mí me ha tocado vivir el momento álgido de un deportista que son las victorias y el momento más duro que son las lesiones", resaltaba.ha comentado que comparte médico con, un profesional que lo ha ayudado a recuperarse de sus lesiones, y, especialmente en el Abierto de Australia..... Volver de una lesión después de seis meses inactivo, no ser el favorito y llegar y ganar...", destacaba Marc que añadía que su objetivo para este año es conquistar algún título.o. Llegar ahora a Qatar y ganar sería como que me tocase la lotería, pero hay 21 carreras", concluía el piloto.