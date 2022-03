Los Corocote celebran su primera victoria tras sus días más duros

La aventura sigue adelante en 'El Conquis' y cada uno de los tres equipos lucha por conseguir una estancia en el campamento rico.



Este lunes los tres equipos han vuelto a enfrentarse en una prueba que, al fin, le ha dado una alegría al equipo Corocote los más perjudicados, hasta ahora, desde que diera comienzo la fase grupal.





LOS COROCOTE CONSIGUEN SU PRIMERA VICTORIA

LAS ATABEY CELEBRAN SU PRIMER BAILE DE LANZAS

LAS PALMERAS LE JUEGAN UNA MALA PASADA A ASIER

El equipo azulde la última entrega de 'El Conquis' y tras dejar atrás sus días más duros,coreando el himno del grupo y sin poder disimular la emoción al alzar la ikurriña.han perdido a tres de sus miembros durante las primeras semanas de la fase de grupo, sin embargo, siempre han mantenido el buen humor y el espíritu positivo lo que, parece, que ha conseguido cambiar su suerte y los ha enviado, dónde, al menos durante unos días.Los azulesen la prueba de este lunes.era, que servía como "llave" para abrir la jaula en la que estaban encerradas, peroque tuvieron que cambiar de ubicación y asentarse en elSu nuevo hogar no ha sido del gusto de algunas de las concursantes que, especialmente Andrea, que no pudo ocultar su impresión sobre el lugar.No obstante, el campamento no ha sido el peor castigo del equipo de las chicas. Las verdes quedaron últimas en la prueba lo que les otorgaba un pase directo a, dónde sey la asamblea no ha terminado como era de esperar. Las votaciones han estado bastante repartidas, pero finalmente ha sidocon un total de cinco lanzas.Aunque sus compañeras decidieron no nominar aa pesar de su error en el juego,sí decidieron ejercer su privilegio para llevar a la joven directamente al duelo yadelantándose a las Atabey.Aún quedabaen ser nominada, y en esta ocasión le tocaba a Nahia elegir un nombre. La capitana de las chicas consideró que lo mejor era poner aen la palestra, ya que la considerabade eliminación.del séptimo programa debido a que, al igual que le ocurrió a Camino en el equipo verde.debido a su error, sin embargo,, pero el resultado no salió como esperaba.Elestuvoy consistía en trepar a las palmeras ayudados por dos piolets y crampones, coger los cocos y sacarles el agua, el participante que consiguiera más agua sería el vencedor de la prueba.Las dos chicas consiguieron bajar un par de cocos cada una, peroque su compañera de equipo por lo quedel duelo, mientrasde la entrega.