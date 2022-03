Bárbara Rey desvela los momentos más oscuros de su vida en 'Mi casa es la tuya'

'Mi casa es la tuya' emitía este lunes su segunda entrega y contaba con Bárbara Rey como invitada. La vedette charló con Bertín Osborne sobre su vida y no tuvo ningún reparo a la hora de hablar de los episodios más oscuros de su vida, entre ellos su relación con Ángel Cristo, las adicciones del domador y los malos tratos que sufrió a su lado.



Sofía Cristo, la hija de Bárbara, también estuvo presente en el programa dónde revivió su infancia y confesó lo que pensaba sobre la relación de sus padres.





UNA ARTISTA CON "ALMA DE AMA DE CASA"

¿Por qué se separaron Bárbara Rey y Ángel Cristo. #MiCasaBárbaraRey pic.twitter.com/2sa3BGEyBD — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 28, 2022

DROGAS Y MALOS TRATOS

Bárbara Rey: "Ángel Cristo le daba droga a mi hija con 15 años porque decía que era mejor la que él le daba que la que ella podía encontrar". #MiCasaBárbaraRey pic.twitter.com/sE59apdi5p — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 28, 2022

BÁRBARA REY HABLA DE BIGOTE ARROCET

"Para la edad que tiene tendría que darse cuenta de quién merece la pena y quién no". Bárbara Rey sobre Edmundo Arrocet. #MiCasaBárbaraRey pic.twitter.com/8ctBK4KqtN — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 28, 2022

"Edmundo me caía super bien pero no me ha gustado cómo se ha portado con mi madre. No ha jugado limpio", Sofía Crísto. #MiCasaBárbaraRey pic.twitter.com/6fQLxj0nTY — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 28, 2022

, algo que no sentó muy bien en su casa., lo que la llevó a enfrentarse a ellos y marcharse de casa a los 18 años.rumbo a Madrid, "un día mi madre tenía que ir al médico y vi la oportunidad", recordaba la artista, aunque las cosas no fueron como esperaban y tras llamar a un taxi, acudió a buscarla mientras terminaba la maleta y le preguntó:Su progenitor le pidió que deshiciera la maleta ySin embargo, con el paso de los años, Bárbara descubrió que también le gustaba ser ama de casa."Ha habido intención de dar una imagen mía de ser una mujer frívola o una devoradora de hombres", decía Rey, que, le encantaba estar con sus hijos y por eso no llegó a rehacer su vida.también habló durante su paso por 'Mi casa es la tuya' de, su época más oscura.y recordó que pasó de vivir en un barrio como La Moraleja a hacerlo en una caravana y aun así fue duramente criticada.Bárbaray esa decisión, que sus hijos presenciaron durante su infancia, algo que corroboró, presente en el programa que aseguró que "f"., por su parte,, pero "luego se incrementó" y, un mundo que trajo muchos problemas a Sofía Cristo en años posteriores aunque actualmente se encuentra totalmente recuperada de sus adicciones.", contaba Bárbara sobre el padre de su hija quetambién ha sido uno de los nombres que ha salido durante la entrevista que la artista le concedió a Bertín Osborne.Hace unos meses, sin embargo, la relación no llegó a buen puerto.", contaba Bárbara y aseguraba que el cómico vive en "su mundo".€ darse cuenta de verdaderamente quién merece la pena y quién no", comentaba sin querer entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura.