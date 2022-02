Jordi Évole desvela la ocasión en la que intentó entrevistar a Vladímir Putin

Vladímir Putin es la persona más nombrada del mundo en los últimos días. Su decisión de invadir Ucrania lo ha puesto en el punto de mira mundial y ya no queda nadie que no conozca su nombre y su cara.



Jordi Évole ha intervenido este fin de semana en el programa 'La Roca', presentado por Nuria Roca en La Sexta, para hablar sobre la entrevista al ex gimnasta Gervasio Deferr que tuvo lugar la noche de este domingo en la citada cadena.



Durante la conversación entre ambos presentadores no han podido evitar el tema más comentado del momento, la guerra de Ucrania, y Nuria Roca ha reconocido que le hubiera encantado que el catalán entrevistara al presidente ruso, Vladímir Putin.





JORDI ÉVOLE REMEMORA LA VEZ QUE INTENTÓ ENTREVISTAR A PUTIN

tras su confesión sobre la entrevista de Évole que le hubiera gustado ver.El periodista catalán ha aprovechado el deseo de Nuria Roca para revelar que hubo un tiempo en el que intentó que esa entrevista se convirtiera en una realidad.s", revelaba el presentador ante la gran sorpresa de la valenciana.admitió que no solo pidió una entrevista con el presidente, sino que, además,, aunque", seguía relatando el conductor televisivo.ante lo interesante del asunto y le ha hecho una curiosa pregunta: "", a lo que Évole no tardó en contestar que "a", reconoció.La de Moncada ha querido seguir investigando y le ha pedido al periodista que contara qué era lo. Que habían recibido nuestra petición, que", desvelaba el presentador catalán, quedel que estaba hablando"As no solo a sus hipotéticos enemigos, en este caso a los ciudadanos de Ucrania, sino a sus propios conciudadanos...por mucho que le haya dado el poder el pueblo.", explicaba Jordi Évole sobre su punto de vista respecto a la invasión de Ucrania.