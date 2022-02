Gervasio Deferr se sincera en 'Lo de Évole' sobre su infierno con las adicciones 

'Lo de Évole' se estrenaba la semana pasada en La Sexta entrevistando a uno de los cantantes de moda, Morad.



Este domingo, el espacio televisivo cambiaba la música por el deporte y tenía como protagonista a Gervasio Deferr, ex gimnasta olímpico, que hizo historia en los juegos olímpicos de Sidney en el 2000 cuando ganó la medalla de oro en salto de potro.



El ex atleta repitió su hazaña en Atenas cuatro años después, se hizo con la plata en 2008 en Pekín en la disciplina de suelo y se retiró en 2011 antes de cumplir 30 años.



Sin embargo, detrás de las luces que todos veían en Deferr también había muchas sombras y el deportista cayó en diferentes adicciones incluso cuando competía al máximo nivel, algo de lo que ha hablado durante su entrevista con Jordi Évole.





Si una vida se pudiera sintetizar en 90 segundos, la de @GerviDeferr sería algo así.



Domingo (21.25h): #LoDeGervi pic.twitter.com/rAdTze0p7C — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 25, 2022

EL ALCOHOL CASI LE DESTROZA LA VIDA

Tras la retirada, empieza la pesadilla. Años de alcohol y drogas sin control. #LoDeGervi pic.twitter.com/UL8bCqQMkt — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 27, 2022

LA RAZÓN POR LA QUE CONCURSÓ EN 'SPLASH'

Trece pasos.

Un potro.

Un salto a la gloria.

Una caída sin fondo.



Así arranca #LoDeGervi a las 21:25h. pic.twitter.com/pNrqPhQRw5 — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 27, 2022

LA MEDALLA QUE GANÓ DE RESACA

Atenas 2004. Oro. No recuerda ni cómo se fue a dormir la noche anterior. #LoDeGervi pic.twitter.com/YhvKpQ3tEK — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 27, 2022

Durante su charla con Évole, Gervasio, aunque, la que casi consigue acabar con su vida.. En Madrid,. Y poco a poco se va normalizando....", confesaba Deferr antes de relatar que tocó fondo tras retirarse de la competición y llegó a tener pensamientos suicidas., ya no tendría que pasar doping.. Me quedo tres años en Madrid pensando si me retiro o no, pero cada día estoy desde las 15:00 en bares con amigos y con vida social. Era dormir por la mañana, comer y luego por la tarde otra vez.. Sin nada que hacer ni objetivo, al final te envenena", revelaba el ex atleta que admitió que su adicción al alcohol también hizo que perdiera a su pareja y llegó un momento en el que no sabía cómo estaba ni qué había hecho la noche anterior.. No sabía qué hacer y volvía a pasar, por mucho que me decía que no", aunque una de las peores partes fue alejarse de su madre cuando le dio un infarto, reconoció."Si llega a morir, yo no estoy aquí. Yo no podía estar ahí, estaba ciego, ella estaba en Gerona y yo en Sant Cugat", confesó.El ex gimnasta también habló en el programa de La Sexta de s', un concurso televisivo que logró ganara a pesar de que solo participó por el dinero del premio., aunque les dije que yo iba a ganar.", contó Deferr, pero desveló que no fue feliz durante la experiencia y que solamente le preocupaba el premio para poder hacer frente a sus dificultades económicas, aún le quedaban muchos años de hipoteca por pagar a pesar de sus triunfos olímpicos.A pesar de que sus adicciones se acentuaron al retirarse,El deportista contó a Évole una de las anécdotas más sorprendentes de su carrera en losenTras no poder ganar la medalla en suelo, Gervasio Deferr decidió montar una fiesta junto a otro compañero.o. El mismo día de la final de suelo, que fallo, salgo de la zona de competición y me pido una jarra de cerveza grande. En aquel momento, a mí todo lo demás me da igual. En los momentos de haber fallado hacía muy mal las cosas,", rememoraba, pero aun así consiguió ganar la medalla de oro en salto al día siguiente....s", admitía sobre el momento en el que compitió y consiguió el primer puesto en la mencionada disciplina.Tras pasar 10 meses en un centro en 2017 para desintoxicarse,