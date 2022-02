La audiencia de 'Secret Story' estalla contra el programa y denuncia un tongo 

'Secret Story' ofrecía este domingo una nueva entrega del reality de anónimos con Toñi Moreno al frente de la gala.



Mediaset decidía sorprender a los seguidores del formato con una doble expulsión, sin embargo, parece que el movimiento no ha salido como la organización esperaba y las redes han estallado contra el concurso.





Nissy se convierte en la expulsada de esta noche ?? ¿Os lo esperabais? #SecretNoche7 pic.twitter.com/daefDAuWz1 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 27, 2022

LA EXPULSIÓN DE NISSY DESTA LAS ACUSACIONES DE TONGO

TONGAZOOOOO ADIOSSSSS PROGRAMA !! AHI OS QUEDÁIS CON VUESTRO 7% de SHARE #SecretNoche7 — ?? BlaCk PoliTe ?? (@NegritooCulto) February 27, 2022

Pues adiós para siempre @SecretStory_es , a tomar por culo os vais con vuestros tongos de mierda.



Ojalá os hundais aún más en audiencias, es lo que merecéis por manipuladores. Y es una pena porque podría haber sido una gran edición, pero no aprendeis.#SecretNoche7 — ReBay ????????? (@_stepbystep_17) February 27, 2022

Dejo de ver el programa, de vergüenza el tonganzo. Vosotros os habéis cargado el formato. Un placer. #SecretNoche7 @SecretStory_es — placida (@mgatk_) February 27, 2022

NO SE LO CREE NADIE.



SOIS UNA PANDA DE ESTAFADORES.



TONGAZO #SecretNoche7 — Sil (@Silvota_) February 27, 2022

A tomar por culo ....... Se han cargado a nissy para tapar las barbaridades del trío de mierda... Alaa a pastar #SecretNoche7 — sandrita3767 ???????? (@sandrita3767) February 27, 2022

NISSY RECONOCE SUS MALAS FORMAS

¡Nissy ha llegado a plató! #SecretNoche7 pic.twitter.com/uW94wCsAiz — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 28, 2022

Aunque normalmente las expulsiones de los concursantes detienen lugar durante la gala de los jueves presentada por Carlos Sobera, en esta ocasióny ha conseguido que las redes sociales estallen tras conocer el nombre deLos porcentajes han revelado que la más polémica de las mellizas había recibido el, algo queAdemás, eso no fue todo, la organización del reality también confirmó que esta no será la única expulsión de la semana ynominados, Cora, Alatzne o Carlos,de Guadalix de la Sierra, pero por el momento es Nissy la que centra todos los comentarios y las quejas de los telespectadores., sus peleas y discusiones con la mayoría de sus compañeros han conseguido enganchar a, hasta el punto de que hay quién no cree que los porcentajes de votos ofrecidos por el programa sean reales yOtros seguidores, dos de los participantes que más enfrentamientos han protagonizado con la expulsada., al contrario que sus seguidores, y ha reconocido que su fuerte carácter y su comportamiento podrían ser dos de las razones que han llevado a su expulsión de la casa.No obstante, sy los momentos de tensión que tanto gustan a, por lo que estosy han asegurado que dejaran de ver el concurso.; oson algunos de los mensajes que los fans del formato han escrito en Twitter.