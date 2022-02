Bárbara Rey, sobre Bigote Arrocet: "Considero que no ha jugado limpio"

Bárbara Rey, unas de las actrices más importantes durante la etapa del destape en los años 70 y 80, abre este lunes a las 22 horas las puertas de su casa a Bertín Osborne para protagonizar la nueva entrega de 'Mi casa es la tuya', donde hablará de su carrera profesional aunque también habrá cabida para repasar su vida privada.



La actriz de Totana recordará sus orígenes humildes, sus inicios artísticos y su compleja vida en el circo tras casarse con el domador Ángel Cristo. Relatará algunos de los episodios más duros que vivió junto a él. "¿Sabes lo que aguanté yo a mi marido? Otra entra al circo y se sale", declara.





Además, también abordará los malos tratos que sufrió por parte de su difunto exmarido, la adicción a las drogas de su hija Sofía y la aclarará los rumores. Cuando es preguntada por él, dice que "no ha jugado limpio". Entre risas, confiesa a Bertín: "No sé cómo me las arreglo, pero a mí me dejan siempre".Precisamente, Sofía también aparecerá en la entrega y será entrevistada por la hija pequeña de Bertín Osborne, Claudia Osborne, con quien se sincerará y hablará claro sobre los momentos más complicado de su vida, como son su adicción a las drogas desde los 15 años o la complicada relación con su padre:, comenta Sofía.La periodistadebido a su amistad íntima con Bárbara Rey desde hace años. En la charla que mantienen no puede faltar la confirmada "noche de amor" que tuvieron ambas. "Mi padre me preguntó una vez si era verdad que había tenido relaciones con una mujer y le dije que sí, pero nunca le nombré a Bárbara porque él estaba loquito por ella, relata la colaboradora de 'Sálvame'.