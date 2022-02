'Inventando a Anna', lo nuevo de Shonda Rhimes llega a Netflix

Inventando a Anna es la historia de una periodista que pasa por una crisis laboral, tiene mucho por demostrar y se dedica a investigar el caso de Anna Delvey, una personalidad de Instagram y supuesta heredera alemana que sólo robó los corazones de la alta sociedad neoyorquina sino que también aprovechó para después, robar su dinero. Anna es una veinteañera con un acento europeo difícil de localizar que triunfa en Nueva York. ¿Empresaria brillante? ¿Timadora sin igual? En cualquier caso, Anna despierta lealtad, compasión, desdén y obsesión, dejando a su paso un reguero de víctimas emocionales.

UNA HISTORIA REAL

Pero ¿es Anna Delvey la peor estafadora de Nueva York o el nuevo rostro del sueño americano? A la espera del juicio, entre la periodista y la acusada se forma un extraño lazo de amor y odio mientras trabaja contra reloj para responder la pregunta clave que circula por la Gran Manzana: ¿quién es Anna Delvey? La serie está basada en How Anna Delvey Tricked New York's Party People (Cómo engañó Anna Delvey a la alta sociedad neoyorquina), un artículo de la New York Magazine escrito por Jessica Pressler.

Salida de la factoría de Shonda Rhimes, la serie consta de nueve episodios y, entre sus directores, cuenta con David Frankel (El diablo viste de Prada), ganador del Oscar y el Emmy. Y la protagonista es encarnada por Julia Garner (Ozark), Garner ha declarado que este personaje "es diferente a todos los personajes que he interpretado". Su trabajo comenzó por "el acento ya que es muy particular y diferente a cualquier otro que haya escuchado. Es más como un "murmullo de acentos" ya que Anna Delvey nació en Rusia, se mudó a Alemania, hablaba siete idiomas, y cuando llegó finalmente a Nueva York su acento era muy críptico".

Pero fue más allá y para la preparación del personaje, Garner decidió visitar a Delvey en prisión. "Volé a Buffalo para conocerla. Fue realmente interesante. Anna es una persona muy reservada. Lo que yo quería era obtener su espíritu y su energía y pude conocer lo increíblemente agradable y burbujeante que era". El personaje le llegó a Garner cuando terminaba de rodar la tercera temporada de Ozark.