Muere Douglas Trumbull, pionero de los efectos especiales en el cine

El cineasta Douglas Trumbull, responsable de los efectos especiales de varios clásicos del cine de ciencia ficción como "Blade Runner" y "2001: A Space Odyssey", ha fallecido a los 79 años, informó este martes su hija.

"Mi padre, Doug Trumbull, murió anoche después de una gran batalla de dos años contra el cáncer, un tumor cerebral y un derrame cerebral", explicó Amy Trumbull en su cuenta de Facebook.

En la misma publicación, su hija reivindicó la figura de su padre, al que describió como "un genio absoluto y un mago", por sus contribuciones a la industria del cine y los efectos especiales, que "perdurarán durante décadas".

PIONERO DE LOS EFECTOS ESPECIALES



Recordó que su Doug Trumbull fue el creador de los efectos especiales de películas que pasaron a la historia del cine como "2001: A Space Odyssey"(1968), de Stanley Kubrick; "Close Encounters of the Third Kind" (1977), de Steven Spielberg; "Blade Runner" (1982), de Ridley Scott; "Star Trek" (1979), de Robert Wise; y "The Tree of Life" (2011), de Terrence Malick.

Además, Trumbull dirigió las películas "Silent Running" (1972) y "Brainstorm" (1983).

TRES NOMINACIONES A LOS OSCAR



Nacido en Los Ángeles (California, EE.UU.) en 1942, Trumbull es reconocido como uno de los grandes pioneros de los efectos especiales en el cine.

Fue nominado tres veces a los Óscar por "Close Encounters of the Third Kind", "Star Trek" y "Blade Runner", y recibió un premio honorífico por su carrera de la Sociedad Estadounidense de Fotografía (ASC, en inglés).