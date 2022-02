Pablo Motos se queda en 'shock' por algo que pasa "por primera vez" en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' es ya uno de los programas más longevos de la televisión, lleva 16 años en antena y sigue cosechando grandes datos de audiencia.



Sin embargo, nunca es tarde para llevarse una pequeña sorpresa y durante la entrega de este miércoles se vivió en el plató un hecho inédito protagonizado por Valdi, el Dj del espacio televisivo y David Bisbal, uno de los invitados de este miércoles.





visitaron el programa de Trancas y Barrancas para promocionar su, un tema compuesto por Soler en el que le acompaña el ex concursante de 'Operación Triunfo'.La canción, según han explicado,, especialmente a las que han sufrido en los últimos tiempos y también a todosy se venLos cantantes han mantenido una distendida charla con el presentador yun pequeño obsequio,, mientras que para Álvaro está era su primera vez.Además, también hablaron deentre ambos: "Somos de la misma compañía discográfica y la colaboración", comenzaba explicando el intérprete de 'El mismo sol', mientras el almeriense confesaba: "Le dije que".Durante la entrevista,y le han contado a Pablo Motos algunas anécdotas., el cantante catalán espor parte de padre, yen más de una ocasión, algo que él ha conseguido hacer sin despeinarse.Pero esta no fue la única sorpresa que dio el de Sant Cugat del Vallès, también cy, sin darse cuenta, desencadenó un hecho que ocurría por primera vez en la historia de 'El Hormiguero'.Al sacar el tema de Japón,:"Evidentemente yo no me acuerdo, pero tiene que estar por ahí.", contaba el andaluz, mientras su compañero preguntaba si tenían por ahí el tema, y entonces se producía un: "No,", comentaba Motos atónito y continuaba diciendo ", vamos a parar un momento el programa", a lo que sus invitados preguntaban que si realmente era tan grave que faltara la canción."Todo tiene que estar metido en un ordenador que inventó Jorge Salvador hace no sé cuántos años, que se lo quieren comprar y no lo vende, porque él, pone terror, horror, erótico... Entonces, si tú le dices a Valdi erótico, te pone música erótica, tensión, te pone música de tensión, pero", explicaba el conductor del espacio de Antena 3.entonces, en tono de humoral encargado de la música: "Lo hacemos por el bien del equipo, la gente tiene que estar despierta.'", solicitaba a los presentes.David Bisbal le seguía el juego y le decía que eso era bullying, pero finalmente el presentador conseguía su objetivo y tanto él como Trancas y Barrancas y también los espectadores presentes, una divertida forma de zanjar esta curiosa anécdota.