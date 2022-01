Belén Esteban anuncia que le queda "poco" en 'Sálvame'

Belén Esteban fue ayer una de las protagonistas de 'Sábado Deluxe'. La expareja de Jesulín de Ubrique se sometió al polígrafo de Conchita y contestó a preguntas relacionadas con sus compañeros. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la relacionada con su futuro profesional.



La colaboradora confesó que en las últimas semanas ha sopesado abandonar 'Sálvame', el programa de televisión en el que trabaja desde hace 13 años. Pero explicó que todavía no lo ha hecho: "Por mi marido y por mi hija, porque le encanta que esté. Porque ella al vivir fuera y todo ve que no estoy en casa".



"No quiero decir que me voy ya, pero a mí ya me queda poco", contó la madrileña en plató, ante la incredulidad de sus compañeros.





Belén Esteban diciendo que le queda poco para irse de la tele.



El día que eso pase se acaba Sálvame #polibelen pic.twitter.com/CvLz6U5wtG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 23, 2022

Otros proyectos

Belén Esteban sí quiso aclarar que no se trata por negociaciones con otros programas, sino que es, que ahora requiere más atención por su parte. "Ella vive en Benidorm y hace muchos meses que no la veía. Yo trabajo aquí y el domingo es el único día que tengo libre. Ahora mi madre me necesita más", indicó.La colaboradora presentó hace unos meses 'Sabores de la Esteban', su marca de gazpachos, cremas de verduras y patatas fritas, donde aseguró que está "muy metida". Este proyecto, acompañado de sus situación familiar. Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría", se sinceró emocionada.