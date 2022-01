'Emily in Paris' enfada al gobierno ucraniano por un detalle de su segunda temporada

'Emily in Paris' es uno de los grandes éxitos de Netflix y ha conseguido colarse entre las ficciones más vistas desde la emisión de su primer capítulo.



Hace solo unos días, la segunda temporada de la aclamada serie aterrizaba en la plataforma de streaming estadounidense y ya se encuentra entre los títulos más vistos de su catálogo a nivel internacional, aunque la nueva tanda de capítulos no ha sido del gusto de todos y ha provocado una gran polémica en Ucrania.







CRÍTICAS DE NUEVO



EL PERSONAJE DE LA POLÉMICA

QUEJAS EN REDES Y UNA CARTA A NETFLIX

de la serie también causó cierta polémica yque la trama de la ficción que se desarrolla en París, y no dudaron en quejarse públicamente de la imagen que la producción de Darren Star ofrecía del país galo.Ahora,tambiénbajo el brazo, en este casoque 'Emily in París' hace de su país y ha arremetido contra la serie por ofrecer una "imagen caricaturizada"Durante la nueva entrega de las aventuras deen la Ciudad de la Luz, la protagonista, interpretada por Lily Collins, intenta sumergirse mucho más en la cultura francesa y acude a clases para aprender el idioma. AllíAlfie, el nuevo galán de la serie, y también, y cuya intervención es breve aunque muy polémica.Las dos chicas,y ahí surge el origen del enfado de los ucranianos., algo que no ha sentado nada bien en el gobierno de su país de origen., expresa, ministro de Cultura ucraniano, a través de las redes sociales y: "En los noventa y los 2000, los personajes ucranianos eran retratados sobre todo como gánsters. Con el tiempo esto ha cambiado, aunque no es este caso", aseguraba visiblemente molesto.Sin embargo, los políticos no han sido los únicos habitantes del país que han arremetido contra la serie.de Netflix por la imagen que ofrece de sus compatriotas: "Conociendo vuestra influencia en millones de mentes y corazones en todo el mundo, ¿todavía hay lugar para semejante ignorancia e intolerancia? La forma en la que habéis tratado la imagen de los ucranianos en el cuarto episodio de la segunda temporada es un engaño de bajo coste, un escándalo absoluto y una vergüenza", escribía en su perfil.Según recoge la BBC,, aunque por el momentoal respecto.