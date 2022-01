'El Páramo', la nueva película de terror de Netflix que no te puedes perder

El género de terror está de moda y las plataformas de streaming se han hecho eco de ello ofreciendo a sus usuarios distintas opciones dentro del género.



Ahora, con la llegada del nuevo año, Netflix quiere hacer un regalo de Reyes a todos los amantes del terror y el próximo 6 de enero estrenará una de las películas más esperadas de 2022, 'El Páramo', una película dirigida por David Casademunt.



'EL PÁRAMO'



LA LOCALIZACIÓN, ELEMENTO FUNDAMENTAL

NETFLIX APUESTA POR NUEVOS TALENTOS

Por lo que se sabe acerca de la película,y no será nada extraño que aparezca en las listas de las películas de miedo de todas las plataformas que no te puedes perder.'El Páramo', y estádos actores muy conocidos entre el público,y también por, quién interpreta al hijo de ambos, Diego, de cuyos miedos los espectadores serán testigos a lo largo de la ficción.el pasado mes de octubre, concretamente el día 11, dentro de la sección oficial a concurso de la 54ª edición del, dónde'El Páramo' estáy la trama se centra en, buscando una vida tranquila alejada de todo y de todos, sin embargo, su apacible día a día se ve perturbado pory pondrá a prueba los lazos que los unen.Para conseguir el ambiente y el efecto deseado por el director, David Casademunt,para recrearlo.El rodaje de la película comenzó el pasado mes de febrero en, un lugar que, según los productores del largometraje Joaquín Padró, Mar Targarona y Marina Padró ,No es la primera vez que la plataforma de streaming apuesta por óperas primas o producciones protagonizadas por nuevos talentos.'El Páramo' es un nuevo ejemplo de ello., graduado en la escuela cinematográfica ESCAC y. Destaca el corto 'Jingle Bells' y el documental 'Rumba Tres. De ida y vuelta', que se alzó con el primer premio en el Festival In-Edit.Además, Casademunt, entre otros y ahora estrena su primer largometraje en una de las plataformas más exitosas del planeta.