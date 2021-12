La gran discusión de 'La casa de los secretos'

Cristina Porta y Miguel Frigenti empezaron su andadura en 'La casa de los secretos' creando una bonita amistad que parecía irrompible, pero el paso de las semanas y otras circunstancias la han convertido en todo lo contrario.



Cuando entraron en el reality Miguel y Cristina forjaron una alianza y se aislaron del resto de sus compañeros a los que consideraban lejos de su forma de ver las cosas. Unas semanas después a su amistad se unió Luca y todo parecía ir bien entre ellos hasta que irrumpió en la casa Adara Molinero.



La ganadora de Gran Hermano Vip 7, entró en el concurso advirtiendo a Frigenti del carácter y comportamiento de Porta. El concursante no quiso darle demasiada importancia a la opinión de su amiga en aquel entonces y le pidió que intentase empezar con Cristina de cero.



Miguel y Adara fueron expulsados en las semanas siguientes, aunque volvieron a entrar en el reality tras la repesca, y la situación que se encontraron al entrar fue muy diferente a la que habían dejado.





nunca llegaron a llevarse bien del todo, pero la amistad que la primera había mantenido con Frigenti quedó en el pasado y tras su reincorporación al concurso fue de mal en peor. De hecho, la animadversión que ambos se tienen terminó en unas fuertes declaraciones dehacía su compañera que los dos pudieron ver anoche en laha descubierto las confesiones quehabía hecho sobre ella en las que no la dejaba en un buen lugar y lejos de intentar arreglarlo su conversación ha derivado en momentos dey varios reproches.El concursante alegó que está en su derecho de sincerarse sobre otros compañeros, algo que su compañera no consideraba correcto.La bronca entre ambos fue subiendo de tono hasta acabar en el abandono de la sala por parte dey en un baño de lágrimas en el caso deNo parece que la relación entre ambos pueda arreglarse a estas alturas, aunque no tendrán que convivir durante mucho más tiempo. La audiencia ha decidido con sus votos salvar de las nominaciones a, por lo que seránlos que se enfrentarán a la expulsión del próximo jueves.