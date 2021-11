Disney+ cancela el spin off de 'The Mandalorian'

Lucasfilm ha confirmado que no seguirá adelante con 'Rangers of the New Republic', el spin off de 'The Mandalorian', que iba a estar protagonizado por el personaje de Cara Dune interpretado por Gina Carano.





Lasde la actriz que comparó la división política de Estados Unidos con la Alemania Nazi y afirmó que ser republicano era equiparable a perseguir judíos, llevaron a suen febrero de este mismo año y según declaraciones de la propia productora no entra en sus planes volver a contar con ella, motivo por el que han suspendido la ficción.Aún así,, presidenta de Lucasfilm, quiso confirmar en declaraciones a la revista Esquire que la trama deserá absorbida por el resto de series deen Disney+.