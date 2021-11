Pedro Sánchez y José María Aznar triunfan en 'First Dates'

En el programa de este jueves de First Dates se coló un tema poco habitual: la política. Pero no por cuestiones ideológicas, sino más bien por el atractivo de algunos servidores de lo público. Así, una joven aspirante al amor se declaró fan de Pedro Sánchez y una bastante más veterana hizo lo propio con José María Aznar.



Durante el encuentro gastronómico en el comedor de Carlos Sobera, a Nuria, de 20 años, su cita le preguntó cuál es su político favorito. Y ella respondió sin ninguna duda: "Yo te diría que Pedro Sánchez tiene un polvazo", dijo, mientras su compañero no podía evitar la risa. Y después añadió, por si no había quedado claro: "Buah, yo un polvo en la Moncloa, antes de que lleguen todos los diputados... Ahí en el palco, tú te pones y pa pa pa pa, y ya está. Y te digo yo que antes del discurso vas, vamos..., contento".





El mismo interés, aunque aparentemente menos carnal, mostró María, una divorciada de 57 años, por otro presidente del Gobierno, pero que lo fue ya hace bastantes años.Se me hace un hombre increíble, interesantísimo, guapo inteligente, brillante, muy brillante, y culto. El expresidente es una de las personas con las que me casaría hasta el infinito y más allá", le aseguró esta madre de dos hijos a la camarera Lidia Torrent antes de que llegara su cita.Por cierto,. Quizá tengan que probar en Al rojo vivo...