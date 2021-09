'La Faraona' cumple con su palabra de ser "eterna" gracias a 'Lola'

Movistar+ ha presentado este martes en el FesTVal de Gasteiz Lola, una serie documental en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio) que resucita la figura de uno de los mayores referentes del arte español: Lola Flores.

Jorge Órtiz, de la Producción Ejecutiva Movistar+, ha confesado que no dudó un segundo en elegir la figura de la artista para aventurarse en su primera biografía documental. "No hace falta preguntar por qué, si nos preguntaran a muchas generaciones quien es el personaje mas importante de España, a mí sin duda se me vendría a la mente Lola Flores", ha señalado.

ROSARIO Y LOLITA

Sus hijas Rosario y Lolita, presentes en la rueda de prensa de Gasteiz, tienen claro que cualquier momento es bueno para hablar de la artista. "Se habla de Lola Flores y se quitan las penas, se hace magia", confesaba la mayor de las hermanas. La devoción que ambas sienten por su madre se ha dejado ver durante toda la rueda de prensa y una Rosario Flores nostálgica la ha recordado así: "Era un ser muy especial. Era una estrella brillante y donde esté Lola todo brilla".

Esta serie documental, que pretende no dejar indiferente a nadie, mostrará tanto la vida personal como la profesional de la artista, aunque como ha señalado su hija Lolita: "Mi madre nunca separó su vida personal de su arte". Según los responsables de la producción, las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de conocer a un personaje tal vez desconocido para muchos jóvenes. El propio director Israel del Santo, ha confesado que ha descubierto a una "mujer brutal" y es que después de escarbar y trabajar mucho en torno a su figura, es imposible no asegurar que "Lola es una barbaridad".

Apuntado en la agenda: estreno de Lola el 23 de octubre y como diría su hija Lolita: "no os preocupéis que ahora sale Lola Flores y entramos todos en calor".