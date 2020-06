Marian Álvarez: "Firmaría en 'La unidad' muchas temporadas"

Nunca tuvo entre sus planes ser actriz, y de hecho cursó Empresariales, pero se ha convertido en una intérprete de enorme éxito. Combina a trancas y barrancas maternidad y profesión y confiesa sufrir cuando tiene que subirse a un avión para ir a un rodaje y sus hijos se quedan en casa. Ha disfrutado haciendo La unidad y firmaría por una, dos, tres o las temporadas que fueran por continuar en esta serie, que ha recibido una avalancha de críticas positivas desde su estreno. Marian Álvarez se ha puesto otra vez de moda gracias a Miriam, su personaje en La unidad, el último gran éxito que se acaba de apuntar Movistar +.

Hablemos de Miriam, ese papel que le ha vuelto a poner en lo más alto.

Es una policía apasionada con lo que hace, como el resto de sus compañeros. Como persona es humana y tiene sentimientos, pero es muy pragmática, no se regocija ni se revuelve en sus emociones. Ella lo tiene muy claro y siempre va al objetivo.

Está en Movistar +. ¿Había trabajado en alguna plataforma anteriormente?

Sí, también para Movistar+, porque estuve en Velvet.

¿Y encuentra diferencias con las generalistas?

No sé qué decir. Hay compañeros que dicen que sí, pero yo no lo tengo tan claro. He de aclarar que hace años que no hago una serie en una televisión generalista, así que supongo que todo ha cambiado. Lo que sí puedo decir es que en esta producción en concreto he sentido que se cuida el producto a tope. Todos los detalles están bajo control, se mima mucho al equipo, el guion€ Así da gusto trabajar. Lo que no puedo decir es que eso no se haga en las generalistas, porque no lo sé.

Parece que sus últimas experiencias televisivas han sido buenas.

Por supuesto que sí, tanto Velvet como La unidad son series que se han contado muy bien y en las que ha habido una muy clara intención de cuidar el producto.

También pasó por otra serie que tenía muy buena factura, El grupo, pero la quitaron muy pronto por falta de audiencia.

Fue lo primero que hice en televisión, antes de 7 vidas. Estas son dos series de generalistas y creo que también estuvieron muy bien. Pienso que todo ha cambiado mucho y que ahora se trabaja de forma muy diferente a como se hacía antes. Puede que sea porque haya más recursos y eso cuenta mucho.

¿Es Miriam un personaje complejo?

Todos los personajes son complejos. En el momento que hice esta serie acababa de ser madre de nuevo, así que yo estaba viviendo una realidad y Miriam estaba en otra perspectiva de vida diferente, por eso, acercarme a ella me costó bastante. Miriam es un personaje con mucha energía y yo estaba en un mundo distinto. Como digo, cuando empezó el rodaje hacía cuatro meses que había nacido mi segundo hijo, estaba en plena maternidad, y mientras tanto Miriam, salvando al mundo. Me costó entrar en su universo.

La unidad tiene una trama muy trepidante.

Es que lo que viven todos los personajes de La unidad tiene una complejidad bestial.

Cambió usted el mundo de la empresa por el de la interpretación...

Pero no tenía en la cabeza esto de ser actriz, y no hubiera estudiado Empresariales en ese caso. Tenía que elegir qué hacer y escogí esta carrera, pero llegado el momento no me vi trabajando en eso toda la vida.

¿Y de repente dijo que quería ser actriz?

De repente no fue. Decidí buscar otros caminos y me apunté en una escuela de interpretación, la de Juan Carlos Corazza. Encontré allí mi camino y pensé que la interpretación podía ser una buena forma de ganarme la vida, así que aposté por ello, pero no nací creyéndome una artista ni crecí soñando con ser actriz. Simplemente, surgió.

Y a partir de esa decisión ha participado en muchas series de televisión.

Son el grueso de mi carrera. La televisión me ha dado muchas alegrías y me ha permitido desarrollarme como actriz.

¿Por qué últimamente ha dejado este medio un poco de lado?

No sales o entras voluntariamente de los medios; te llaman o no te llaman, y a veces te ofrecen proyectos que no te interesan, bien porque no puedes hacerlos en ese momento o bien porque no te gustan lo suficiente como para dejar otros. Últimamente he estado más volcada en el cine.

¿Es La herida su proyecto cinematográfico más importante?

Sí, pero también de Morir, El cuaderno de Sara, Felices 140€ Hay películas muy importantes en mi carrera, aunque es cierto que La herida ha marcado un punto de inflexión.

Con ella obtuvo un Goya y la Concha de Plata en Donostia, amén de más premios en otros festivales.

Esa película me dio muchas cosas. El personaje de Ana me cambió todo, incluidas mi forma de interpretar y mi manera de ver el cine. Aunque había hecho otras películas, digamos que esta fue la que me puso en el mapa.

¿Da más satisfacciones el cine que la televisión?

Depende a lo que te refieras con satisfacciones. A mí, lo que me produce más satisfacción es hacer nuevos y buenos personajes. Me gusta participar en proyectos que cuentan buenas historias, sean en el formato que sean. Parece muy tópica esta contestación, pero es que es verdad. Ahora mismo, para mí Miriam y La unidad son muy importantes y me han dado muchas satisfacciones incluso antes de que la serie se estrenase. Lo que pase después con los proyectos se te escapa, no depende de ti, y que te den o no un premio no es cosa tuya. De ti solo depende hacer bien tu trabajo, lo que venga después no está en tus manos.

Pero un premio no amarga a nadie.

Por supuesto que no, pero mi satisfacción está en el rodaje. Yo hice de Ana, una mujer que me aportó mucho en mi vida, y disfruté de lo que vino después de la película, no lo voy a negar. Claro que un premio no amarga, todo lo contrario, pero lo importante es cuando estás grabando. Hay rodajes estupendos y rodajes pésimos, y es ahí donde está el quiz de la cuestión.

Contaba que empezó el rodaje de La unidad cuatro meses después de haber tenido a su segundo hijo. ¿Es difícil la combinación de maternidad y trabajo?

Se combina fatal y es muy difícil conciliar, pero estoy segura de que la maternidad combina muy mal con cualquier trabajo. En realidad, no nos lo ponen fácil a las mujeres, y eso es algo por lo que hay que seguir luchando. Yo intento conciliar de la mejor manera posible, pero en concreto un rodaje supone una locura si tienes hijos pequeños. En el caso de La unidad, Miriam viajaba para arriba y para abajo y para mí fue en quebradero de cabeza, aunque visto a toro pasado, ha merecido la pena.

Es que sería un proyecto irresistible...

Y tanto. Ha sido increíble, pero me costó muchas lágrimas, porque te subes a los aviones llorando a mares por tus hijos. Es muy difícil, pero esperemos que poco a poco se nos vayan facilitando las cosas a las mujeres. Eso sí, también creo que ser actriz es una de las profesiones más cabronas para ser madre.

La unidad ya está en manos de los espectadores, ¿qué nuevos proyectos tiene a la vista?

Iba a empezar a rodar este mes, pero no creo que se pueda. Hablar de proyectos ahora mismo es difícil. Sé que hay temas esperándome, pero no puedo hablar de nada en concreto. Lo que ha ocurrido, lo que está pasando, es una locura. Yo he dado el año por perdido, pero si de repente empezamos a rodar, pues esa sorpresa que me llevaré. Ahora mismo prefiero ser pesimista, porque está la cosa muy jorobada. Para nuestro gremio la situación está complicada, así que prefiero no pensarlo y vivir el día a día.

¿Como está, preocupada o resignada?

Las dos cosas, porque aunque esto es un virus no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos si habrá vacuna... No sabemos nada. Para mí, lo importante es que deje de morir gente y que no haya más contagios. Hay muchos sectores y muchos trabajadores que lo están pasando muy mal.

¿Ve posibilidades de segunda parte para La unidad?

Creo que sí, pero lo tiene que decir la plataforma, aunque el final queda abierto y tiene muchas posibilidades. No sé si la habrá o no, pero yo ahora mismo lo deseo y firmaría a ciegas por una segunda, una tercera, una cuarta, y las temporadas que quieran. Este proyecto ya lo consideré maravilloso cuando me lo ofrecieron y el rodaje ha sido uno de los mejores que he vivido. Daniel de la Torre me parece un director bestial, un hombre con un talento increíble, pero lo mejor es que es una persona muy amorosa. Trabajaría con él siempre, y lo mismo puedo decir de mis compañeros. Este es uno de esos trabajos que recordaré toda mi vida con un especial cariño.

PERSONAL



Edad: 42 años.

Lugar de nacimiento: Madrid.

Familia: Su pareja es Andrés Gertrúdix. Es madre de dos hijos de corta edad.

Formación: Comenzó a estudiar Empresariales, pero acabó en la escuela de interpretación de Juan Carlos Corazza.

Trayectoria: Su primera incursión en televisión fue en El grupo. Su debut en el cine fue en Incautos, película dirigida por Miguel Bardem, pero fue La herida la que la colocó en lo más alto. Con ella ganó un Goya y también se llevó la Concha de Plata en Zinemaldia. Sus últimos trabajos han sido Velvet y ahora La unidad.