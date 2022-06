'Marvel's Spider-Man Remastered' y 'Spider-Man Miles Morales' ya están de camino a PC

Entre otras novedades, el último "State of Play" ha servido como marco para anunciar que dos de las mayores exclusivas de PlayStation, es decir: 'Marvel's Spider-Man Remastered' y 'Marvel's Spider-Man Miles Morales', están de camino a los ordenadores de todo el mundo. Esto sucederá en fechas diferentes; mientras el superventas protagonizado por Peter Parker tiene previsto su estreno el 12 de agosto de este año, el menos rentable Miles Morales estará disponible en el cuarto trimestre de 2022 con características como compatibilidad con teclado y ratón, configuraciones ajustables y trazado de rayos.

Escena del videojuego 'Spider-Man'. ELSOTANOPERDIDO.

Funciones específicas para PC

Lamentablemente, no se han dado a conocer muchos detalles sobre las características de la adaptación, descontando básicamente el nombre del juego, fecha y que incluirá la historia principal completa y su continuación, 'La Ciudad Que Nunca Duerme', que incluye tres capítulos más sobre el viaje de Peter Parker, además de misiones y desafíos adicionales.

Pero podemos especular tomando como referencia las características con las que Sony está adaptando sus juegos a este entorno. Por ejemplo, puedes contar con funciones estándar específicas para PC, como los ajustes de renderizado personalizables, los reflejos con trazado de rayos, y otras funciones y detalles que se anunciarán más adelante.

'Spider-Man', personaje de Marvel. ELSOTANOPERDIDO.

También vale la pena señalar que la cuenta oficial de Nvidia ha compartido la información. Esto indica que las versiones para PC, igual que en PS5, deberían incluir Ray Tracing, además de, probablemente, DLSS, como ya es costumbre en la mayoría de los juegos de Sony en PC como 'God of War', 'Horizon Zero Dawn' o 'Days Gone'. De todos modos, aquellos que no dispongan de una gráfica RTX tampoco deben preocuparse, porque siguiendo el mismo patrón, lo más probable es que los juegos de 'Spider-Man' cuenten con soporte FSR.

¿Qué podemos esperar?

Además de estas tecnologías, también podemos esperar algunas mejoras gráficas, como sombras o texturas, velocidad de fotogramas desbloqueada y soporte para diferentes relaciones de aspecto, como ultra ancho. En todo caso, Sony mantiene un buen ritmo de lanzamiento de sus exclusivas para PC. Además de estas grandes producciones, a principios de año se comercializó en la plataforma 'God of War' y en marzo celebramos el lanzamiento de 'Death Stranding Director's Cut'. Siguiendo este patrón, incluso podemos esperar que llegue, al menos, un título más este mismo año.

Marvel's Spider-Man Remasterizado - Tráiler PC