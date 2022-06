La NASA examinará los fenómenos aéreos no identificados

Un equipo de estudio convocado por la NASA comenzará a examinar en otoño los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). Publicará un informe en el plazo de nueve meses. Bajo esta denominación se engloban las observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos, desde una perspectiva científica.



El estudio se centrará en identificar los datos disponibles, la mejor manera de recopilar datos futuros y cómo la NASA puede usar esos datos para avanzar en la comprensión científica de las UAP. Según un comunicado de la agencia, el número limitado de observaciones de UAP actualmente dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos.





LIVE NOW: We're commissioning a team to study unidentified aerial phenomena—observations of events in the sky that cannot be identified as aircraft or known natural phenomena. https://t.co/3fXbnL1BWs pic.twitter.com/1txTVQonpL