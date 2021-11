GWENT: The Witcher presenta un nuevo Viaje y el evento de Halloween

'GWENT', el juego de cartas basado en la saga 'The Witcher', ha anunciado el inicio de la séptima temporada de Viaje, que incluye más de 80 recompensas a lo largo de más de 100 niveles que deberán ser desbloqueados. Además de las batallas en los modos Normal, Viaje y Draft, se podrá participar en misiones semanales que permitirán progresar a través de los niveles y disfrutar de nuevos capítulos de la historia del Viaje actual, que girarán en torno a dos grandes vampiros: Regis, el viejo amigo y compañero de Geralt de Rivia, y Dettlaff van der Eretein, conocido por la expansión 'Blood and Wine' de 'The Witcher 3: Wild Hunt'.



Dos niveles para la 7a temporada de Viaje

Como en temporadas previas, la 7? temporada del modo Viaje está disponible en dos niveles. El nivel gratuito es accesible a todos los jugadores y ofrece avatares, bordes y puntos de recompensa para desbloquear, mientras que el nivel de pago Premium del Viaje ofrece los contenidos gratuitos y muchos más, como dorsos de cartas, monedas, temas musicales y títulos, además del aspecto neutral del líder Regis y otros aspectos y abalorios para equipar en las batallas. La temporada 7 de Viaje comienza hoy y durará 3 meses.

A partir del 28 de octubre, también estará disponible el evento de Halloween Saovine, en el que se pueden completar misiones especiales proporcionadas por las tres Crones: Whispess, Brewess y Weavess. Una vez se hayan completado todas las misiones de una de las Crones, los usuarios desbloquearán un título, un avatar y un borde, además podrán aceptar misiones de las Crones restantes.

Aquellos que completen todas las misiones encomendadas por dos de las Crones obtendrán una moneda única, y un borde para enmarcar su logro si superan todas las misiones de Saovine. Las 11 nuevas recompensas del evento solo se podrán obtener superando las misiones encomendadas por las Crones.

Mientras dure el evento, estará rebajada una serie de ornamentos inspirados en Halloween en la tienda del juego, entre los que se incluyen dos nuevos objetos: el tablero Saovine y el abalorio Bat Wings para el aspecto de líder Shupe. Saovine finalizará el 4 de noviembre a las 12:00 del mediodía. 'GWENT: The Witcher Card Game' está disponible de forma gratuita en PC, en Macs Apple M1 con macOS, así como en iOS y Android.