Hernandez, youtuber: "Damos voz a gente que no tiene dos dedos de frente"

En pleno auge de los canales de Youtube y cuando muchos youtubers se han convertido en verdaderos ídolos de internet, Julen Hernandez, ha alertado en Onda Vasca-Grupo Noticias de los riesgos de estos vídeos.

"Muchos youtubers no tienen el sentido de la responsabilidad social que tienen los periodistas. No contrastan y dicen lo primero que se les ocurre", ha explicado Hernández al tiempo que apela a la responsabilidad individual de cada uno para valorar qué tipos de mensaje reproducimos. "Estamos dando voz a gente que no lo merece, que no tiene dos dedos de frente. Hay youtubers estúpidos e ignorantes y tenemos que tener cuidado de a quién seguimos".

Además, Hernandez considera que los medios tradicionales también cometen un error al hacerse econo de ciertos mensajes que corren a sus anchas por las redes sociales. "Hay que silenciar ciertos mensajes porque aunque los publiquemos con un sentido crítico, muchas personas se los creen. Así ha terminado un partido horrible con muchos representantes en el Congreso.

DOCUMENTAL SOBRE EL ALARDE

Hernandez publica este viernes el adelanto del documental que ha dirigido sobre el alarde de Hondarribia en el que repasa la historia de la compañía Jaizkibel a través del testimonio de tres mujeres: Garbiñe Biurrun, Kattalin Miner e Itziar Ituño. El periodista asegura que este documental pretende ser "un homenaje a todas las mujeres que a lo largo de casi 25 años han desfilado con la compañía mixta".