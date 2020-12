Ibai Llanos, el youtuber que busca hacer sombra a Pedroche en las campanadas

Este año, las campanadas desde la Puerta del Sol van a ser más diferentes que nunca. Una plaza vacía, sin aglomeraciones, sin cotillones, con toque de queda... Y ahora, con la retransmisión en directo del streamer bilbaino Ibai Llanos en la plataforma de transmisiones en vivo Twitch.



Y es que aquellos que han nacido en el siglo XXI y han crecido con una pantalla entre sus manos, su forma de vivir se aleja cada vez más de la televisión. Y uno de los personajes con mayor tirón entre los jóvenes es Ibai Llanos, que cuenta con tres millones de seguidores en twitter, 4,4 millones en Twitch y otros 4,6 millones en Youtube.





31 de diciembre



20:30



Primeras campanadas oficiales en la historia de Twitch



Os guardaré en un sitio de mi corazón a todos los que lo veáis con nosotros. ???????? pic.twitter.com/1nBEUwuCJG — Ibai (@IbaiLlanos) December 29, 2020

2020 no podía acabar de otra manera y os puedo confirmar al 100% que haremos las campanadas en directo desde mi canal de Twitch



No os puedo decir nada más pero solo os quiero pedir que intentéis convencer a vuestra abuela para vernos, somos majos.



Lo hemos conseguido. — Ibai (@IbaiLlanos) November 16, 2020

El streamer ha anunciado que retransmitirá en directo las campanadas, por lo que Cristina Pedroche (Antena3), Anne Igartiburu, Ana Obregón (TVE) o Sandra Barneda tendrán que competir este año con el youtuber bilbaino, que aspira a reunir a milles de personas delante de la pantalla y dejar a un lado las retransmisiones más tradicionales de la televisión."¿Por qué no ver las campanadas de forma distinta?", pegunta Llanos en un vídeo. "Sé que si es en familia es complicado, que si no me ven no pasa nada", advierte, aunque anima a los millones de millenials que cada día ven sus vídeos a seguir el fin de año con él: "No os puedo decir nada más pero solo os quiero pedir que intentéis convencer a vuestra abuela para vernos, somos majos", reza el mensaje de Llanos.