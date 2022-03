Chris Rock vs Will Smith, un desencuentro que arrancó hace años

La gala de los Oscar de este año pasará a la historia por el guantazo que le propinó Will Smith a Chris Rock, después de que este último hiciera un chiste sobre la esposa del actor, Jada Pinkett-Smith, y su alopecia.

Sin embargo, este no ha sido el primer desencuentro de Chris Rock con el matrimonio Smith, que ya fueron objetivo del humorista en la gala de los Oscar 2016. Aquel año, Chris Rock ejercía como presentador de la ceremonia y no dudó en arremeter contra Jada Pinkett y Will Smith.

En aquella ocasión, el presentador negro hizo un monólogo sobre el racismo en el que se mostró muy crítico con las protestas de algunas 'celebrities' negras, como Jennifer López y la propia Jada Pinkett, que intentó boicotear la ceremonia ante la "falta de diversidad" de la Academia de Cine y de Hollywood en general.

"Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No fui invitado. Esa no es una invitación que rechazaría", afirmó Chris Rock. Tampoco Will Smith se libró de las críticas del humorista: "Es una vergüenza que no esté nominado este año. Eso y que cobrase 20 millones de dólares por Wild Wild West", afirmó.

En 2018 el rifirrafe se trasladó a las redes sociales, después de que Will Smith felicitase a su exesposa Sheree Zampino por su cumpleaños. "Wow, debes tener una actual esposa muy comprensiva", ironizó Chris Rock en alusión a Jada Pinkett Smith.

Ahora, el actor y el humorista han vuelto a escenificar en la gala de este año su enemistad, aunque en esta ocasión sus rencillas han pasado de las palabras a los golpes.