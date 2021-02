El Athletic ya está en semifinales 1(1)-1(4)

El Athletic está a dos partidos de una nueva final de Copa. Y se lo ha ganado a pulso. Un escenario inimaginable hace poco más de un mes, cuando el equipo buscaba sin éxito un patrón fiable de juego. La llegada de Marcelino García Toral al banquillo ha supuesto una inyección de moral y buen fútbol, que es de lo que se trata, para el conjunto rojiblanco, que ya no se amilana ante nadie. Con la Supercopa en el zurrón y con el billete reservado para el histórico derbi de La Cartuja del próximo 3 de abril ante la Real Sociedad (dos semanas después se pone en juego en el mismo escenario el título de la presente edición del torneo del K.O.), el conjunto bilbaino se ha ganado esta noche seguir soñando en el torneo del K.O. tras superar al Betis en la tanda de penaltis tras forzar una prórroga cuando tenía pie y medio fuera de la competición. El sueño continúa. Este viernes, a partir de las 13.00 horas, la bola con el nombre del club bilbaino entrará en el bombo junto al Sevilla, Levante y Barcelona, en un sorteo en el que se confeccionarán las semifinales, esta vez a doble partido. Ya nada asusta a este equipo después de lo visto esta noche. No ha sido su mejor partido, pero el cuajo que ha demostrado vale su peso en oro.

Parece que la capital andaluza le trae buenas vibraciones al Athletic en los últimos tiempos. Y eso que el once titular que ha presentado Marcelino ha nacido con sorpresas. Aquejado de molestias musculares, Iker Muniain se ha quedado fuera de la convocatoria. Berenguer ha ocupado el puesto del capitán, con Simón en la portería (parece que Ezkieta ya no es el portero de la Copa) y Villalibre en punta junto a Raúl García. Lekue y Vesga han sido los otros integrantes de la unidad B que han arrancado de inicio. En los primeros cuarenta y cinco minutos el respeto entre los dos equipos ha sido la nota predominante. Tanto Simón como Joel han ejercido de espectadores de lujo, ya que las jugadas entrelazadas han brillado por su ausencia. Con Vesga y Dani García en la medular, el Athletic ha echado en falta la salida de balón de Vencedor. Villalibre, por su parte, se ha fajado como siempre para facilitar el juego ofensivo de sus compañeros. Por las bandas, De Marcos ha estado algo más participativo que Berenguer. Pero la batalla iba a ser larga. El Betis, por su parte, ha generado peligro cuando Sergio Canales ha pisado el área. Pero nada del otro mundo.





RAÚL GARCÍA FUERZA LA PRÓRROGA

Tras el paso por los vestuarios, con Fekir asumiendo el papel de protagonista, el Betis ha dado un paso adelante. El Athletic no terminaba de carburar, tal vez por el cansancio acumulado. Marcelino ha tardado en introducir cambios. Primero ha entrado Williams, que tampoco ha participado mucho en el juego. Han pasado los minutos sin grandes ocasiones hasta que De Marcos ha podido adelantar a los bilbainos. No ha tenido puntería el de Biasteri, inagotable un día más. El que no ha perdonado ha sido Juanmi, que tras varios rechaces ha puesto el 1-0 en el macador a seis minutos para el final del tiempo reglamentario. Pero lejos de dar el encuentro por perdido, el Athletic ha buscado la portería de Joel y en el minuto 94 ha tenido premio. Un brillante centro de Iñigo Martínez desde la banda izquierda lo ha rematado de cabeza de manera perfecta Raúl García.

El partido se ha ido a la prórroga, donde ambos equipos han hecho más por guardar la ropa que otra cosa. Normal después de tanto esfuerzo. Y en la tanda de penaltis la figura de Unai Simón se ha hecho muy grande. El portero de Murgia ha detenido los lanzamientos de Canales y Juanmi. Raúl García, Williams, Morcillo y Yuri no han fallado y el Athletic sigue lanzado a por la Copa.