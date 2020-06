No acertó en las tarjetas

PIZARRO Gómez estuvo fenomenal en el apartado físico, siempre correctamente situado sobre el césped, no falló en la dirección del juego, pero tuvo varios errores de apreciación y se equivocó al no mostrar varias tarjetas amarillas. No se las perdonó a los jugadores del Athletic y sí a los del Betis. En cuanto a las jugadas polémicas del encuentro, creo que en el minuto 9 hay penalti de Pedraza sobre Muniain. El bético agarra al capitán rojiblanco dentro del área. Se equivocó el colegiado madrileño. En el minuto 72, no hay pena máxima de Capa sobre Fekir. El francés se deja caer cuando siente la carga legal del portugalujo. Pero fue la jugada del minuto 82 que más debate generó. En principio, tras la consulta del VAR, todo el mundo se fijó si el balón había atravesado toda la línea de la portería defendida por Unai Simón, que sacó el balón como buenamente pudo. Pero en realidad, lo que ocurrió es que Iñigo Martínez impactó con sus tacos en el muslo de Fekir. No hay duda, el penalti existió. Por suerte para los intereses del Athletic, Canales desaprovechó la oportunidad para empatar al mandar el esférico a la lona instalada en las gradas. Tres importantes puntos para seguir en la pelea por Europa antes de la visita al Camp Nou, donde no estará Yuri Berchiche por acumulación de tarjetas. Hay que decir al bravo lateral que tiene que controlar su temperamento, porque ayer pudo ser expulsado.