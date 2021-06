Selectividad

NO, perdón por la confusión, pero esto no va de las pruebas de acceso a la universidad. De lo que va es de que nos falta aprobar un examen general de lo aprendido en los últimos dos cursos acelerados de pandemia. A trompicones, a veces; con fortuna, otras; y como alumnos aventajados en no pocas ocasiones, el caso es que vamos a salir de esta como bachilleres de la emergencia sanitaria. Un empujón más, que solo consistirá en repasar y aplicar unas semanas más las lecciones aprendidas, y podremos empezar a poner cara de vacaciones de verano. La relajación de medidas en Euskadi sigue siendo prudente; esperanzadora dentro de lo razonable. Vamos recuperando espacios compartidos y calentando motores para ocupar otros. Imagino que nadie vendrá ahora con la milonga de que, si alguien se pasa de la raya, es porque deberían haber abierto la mano antes. La expectativa de quitarse las mascarillas, de compartir espacios de ocio privado y público, de hacer planes al aire libre y de disfrutar de la hostelería está al alcance de la mano. Así que este fin de semana no hay excusa. El cansancio pandémico y la falta de un horizonte de relajación no justificarán que se desborden los límites de lo razonable en lo efusivo ni en lo etílico. Vayamos de txoko, de copas, de acampada con amigos, ganemos la normalización pero a tragos cortos; seamos selectivos un poco más. Estamos todavía más cerca del consumo moderado de nuestra libertad que de la barra libre. Ya tenemos a más de la mitad de la población vasca vacunada con al menos una dosis, aunque eso también significa que casi la otra mitad no la ha recibido aún. Cierto que la población de más riesgo –a juzgar por el impacto según edad– está prácticamente inmunizada. Pero no lo es menos que los dientes de sierra de los casos covid aún muerden en los hospitales. No perdamos el curso por una juerga anticipada la víspera del examen.