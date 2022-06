Pídeselo a Putin

Putin dice: "Europa será reducida a cenizas en una guerra nuclear con Rusia" y manda misiles de corto alcance con capacidad nuclear a Bielorrusia pero ahora mismo hay una mani en Madrid con personas portando la bandera comunista y gritando "OTAN no".



What a time to be alive — Margaryta Yakovenko (@margayakovenko) June 26, 2022

¿Qué va a decir el Vaticano?

"Un margen de más del 500% en menos de un mes"

Contabilizando solo lo gastado, Parellada y sus socios multiplicaron por seis lo invertido. Un margen de más del 500% en menos de un mes. Y cobrando por adelantado, ya que la Generalitat abonó los 35 millones de euros antes de que se entregase la mercancíahttps://t.co/I5gUIsmsmC — El Confidencial (@elconfidencial) June 27, 2022

Como otras de su generación. O casi

Isabel Díaz Ayuso: "Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda" https://t.co/cD9SeZdC8O — EL MUNDO (@elmundoes) June 25, 2022

Todos lo hacemos, Pablo

Vivo de mi trabajo y hago lo mismo que hice siempre; universidad y medios. Tú saltaste de liberado de IU a diputado de Podemos y de ahí a diputado de Más Madrid. La operación Chamartín no te indignó; la apoyaste. Eres solo un político profesional progre. Así pagas tú la hipoteca — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) June 23, 2022

Quienes se manifiestan en contra de la OTAN estos días deberían de hacerlo delante de la embajada rusa y con claros mensajes a Vladímir Putin, la persona que más ha justificado la existencia del tratado en la historia moderna. La escritora Margaryta Yakovenko lo tuiteaba así de bien: "Putin dice: 'Europa será reducida a cenizas en una guerra nuclear con Rusia' y manda misiles de corto alcance con capacidad nuclear a Bielorrusia, pero ahora mismo hay una 'mani' en Madrid con personas portando la bandera comunista y gritando 'OTAN, no'". La bandera comunista como detector de incautos sigue funcionando.Espero que esta semana dejemos de leer, por fin, esos argumentos de progresistas encantados con el Papa Francisco que, de acrobáticos que son, rozan lo inverosímil y el ridículo. Por muy bueno que sea Bergoglio comunicando, el Vaticano no ha dejado de ser lo que siempre ha sido, por desgracia. ¿Que si puedo ser más concreto? Sí, hombre (porque es el país más machista del mundo), sí: "El Vaticano dice que el fallo del aborto en EEUU 'interpela al mundo entero' y se debe 'reabrir un debate no ideológico' de la defensa de la vida". Se refiere el país papal a la retrógrada decisión sobre el aborto, y si me interpelan respondo.Del hilo que ha publicado El Confidencial me quedo con el dato del titular, pero todo es igual de sorprendente e indignante que lo que sucedió en Madrid: "Roger Parellada, el conseguidor de mascarillas, logró en apenas tres semanas ganancias de 24 millones de euros en una operación de 35 millones con la Administración pública catalana. Ocurrió en marzo de 2020, aprovechando la escasez de material médico. Parellada y sus socios multiplicaron por seis lo invertido. Un margen de más del 500% en menos de un mes. Y cobrando por adelantado, ya que la Generalitat abonó los 35 millones de euros antes de que se entregase la mercancía".Saltamos de caradura a caradura, porque hay que tener una capacidad extraordinaria para no sonrojarse diciendo esto: "Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda". ¿Que esto lo dice cualquiera? Ya, pero es que lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid a El Mundo como si tomar medidas para frenar la escalada de precios no fuera con su gobierno, como si el precio de la vivienda tuviese que ver con el clima y no con las prioridades de los ejecutivos, como si todos menos ella fuéramos tontos y tontas. Así lo ha dicho, alto y claro, además.Como Pablo Iglesias, yo también vivo de mi trabajo. Y a menos que Hugo Martínez tenga una herencia que le permita dedicarse a descansar, doy por hecho que él también lo hace. Y pese a lograrlo podemos ser tres perfectos gilipollas. O ninguno. Vamos, que vivir de mi trabajo no es garantía de nada. Pero soltarlo constantemente, como hace el de Podemos sí es un poco sospechoso: y lo ha vuelto a hacer para defenderse ante Martínez, al que acusa de vivir de la política (¿no era eso acaso un trabajo cuando lo ejercía Iglesias? ¿No lo es para Montero?) después de que este criticara, junto a Antonio Maestre, la última defensa de Iglesias a Roures.