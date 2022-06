Es evidente que el modelo energético actual no funciona

Quien no quiere entender

Deitu nahi duzuen bezala...Desmantelamendua, eredu aldaketa, pribatizazioa... Baina gaur arte ezagutu dugun osasun sitema publikoa bukatu da. Gaur Osasun Sailburuak, abixua eman die herritarrei: joan prestatzen! #OsasunPublikoaDefendaDezagun https://t.co/nEEdEkUHIR — Rebeka Ubera (@RebekaUbera) June 8, 2022

¿Diplomacia o economía?

Esto es lo que nos pasa

Y no, no funciona

?? Von der Leyen cuestiona el mercado eléctrico europeo: "Este sistema ya no funciona" #PreciosCrisisARV ▶ https://t.co/ErZ8HIkdo8 pic.twitter.com/NebiN8JdLJ — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) June 8, 2022

Algunos siempre ganan

Gotzone Sagardui ha descrito esta semana de manera descarnada el que puede ser el futuro de la atención primaria a menos que, de pronto, a las y los aspirantes les dé por elegir medicina de familia. La consejera vasca no habló de desmantelar la sanidad pública. Pero eso da igual a quienes también señalaron al lehendakari por la falta de chips en la industria o a quienes denunciaron que el gobierno vasco no proporcionase EPI al personal sanitario cuando estas escaseaban en todo el planeta. A problemas estructurales, respuestas políticas. Pero "políticas" no es "electoralistas", por mucho que algunas y algunos sigan confundiéndolas.La crisis entre España y Argelia importa por lo diplomático, por lo humanitario (el gobierno ha abandonado al pueblo saharaui a la suerte de Marruecos) y, evidentemente, por lo económico en una situación como la que vivimos, de carencia de recursos: "Alrededor del 40% del gas natural que necesita España proviene de Argelia" (El Periódico de España), y en este caso, Euskadi se ve afectada de la misma manera y, literalmente, por los mismos conductos. Pero el camino es bidireccional: el error geoestratégico de Sánchez deja en el aire exportaciones a aquel país "por valor de 2.735 millones".Las consecuencias de vivir en un mundo globalizado y de las malas decisiones estratégicas son hoy más claras que nunca: "Nuevo récord de la gasolina a más de 2 euros pese al descuento del Gobierno". Venga, vale, hago el esfuerzo de entender que todo no es margen de beneficio para la gasolinera ni para la refinería, pero en El Independiente publican un dato revelador: "El precio de la gasolina sin plomo de 95 está en España ya por encima de la media de la Unión Europea (€) En el caso del diésel, el precio en España también vuelve a ser superior al de la media". Es decir, el país de los sueldos bajos vuelve a ser el que sube la media de los precios.Es evidente que el modelo energético actual falla: el consumo se dispara para ver vídeos chorras en Internet, sacar fotos que acumulamos en nuestros móviles o que nos traigan la comida a casa. Y las materias primas están controladas por dictaduras de distintos pelajes. Además, las democracias están secuestradas por las grandes compañías. Y no lo digo yo, columnista aviejado y consumidor harto: "Von der Leyen cuestiona el mercado eléctrico europeo: 'Este sistema ya no funciona'". La presidenta de la Comisión Europea se refería a cómo se fijan los precios, pero ella también sabe que el fallo es mucho mayor.En este mundo de bribones siempre hay alguien que aprovecha para arrimar el ascua a su sardina y, si puede, sacar beneficio económico: "Rivera abrirá una consultora con Villegas dedicada al lobby ante instituciones y gobiernos". Sí, en el titular de The Objective se refieren a Albert Rivera y José Manuel Villegas, y sí, la lectura es correcta: su intención es convertirse en "lobistas" y mediadores. Su modelo, según Antonio Rodríguez, que firma la información, es "la consultora Acento que fundó en 2019 el exministro socialista José Blanco con la ayuda de antiguos altos cargos del PSOE y PP". Y yo, picando tecla.