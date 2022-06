Vox funciona mejor cuando nadie de Vox interviene

El jarabe autoadministrado

El Movimiento Socialista (GKS) denuncia en Donostia "las agresiones y la campaña de intoxicación de la Izquierda Abertzale" pic.twitter.com/br136PVVoY — juanjo.basterra (@jotabe1963) June 6, 2022

Escondiendo a la candidata

Olona desaparece de la campaña, es la 1ª vez, q una paracaidista ideada para mejorar resultados, consigue el efecto contrario.



Conclusión: Vox, sin candidatos q hablen de sus desmanes, tiene más éxito q cuando verbalizan ss soflamas victimistas #compol #EleccionesAndalucia2022 — Verónica Fumanal (@veronicafumanal) June 8, 2022

Aquellas monedas de plata

Me quiere sonar que alguien presionó a Puigdemont con un "155 monedas de plata". Pero quizás me falla la memoria... https://t.co/aqJL9YcG1c — Miguel Aizpuru (@AizpuruSolano) June 8, 2022

La mafia (y la magia) del fútbol

EXCLUSIVA | La red de escuchas de la RFEF: Rubiales ordenó a su equipo que también hiciera grabaciones#SupercopaFiles https://t.co/1RxteeZRKQ — El Confidencial (@elconfidencial) June 8, 2022

No lo entiendo

En la pugna entre, como en todo, el diablo está en los detalles: pueden disfrazarlo con toda la palabrería que quieran los denunciantes y los denunciados, pero se trata de poder, visibilidad y dinero. Nada novedoso, nada ideológico: quién puede poner las txosnas y quién lo decide (con a habitual verticalidad de la izquierda abertzale). Todo se resume en eso. Por el camino, qué ironía, Bildu se encuentra con las piedras que ha ido poniendo a los demás:Nada nuevo bajo el sol.Los datos que manejan enpara las elecciones andaluzas tienen que ser malísimos si la decisión que han tomado es la de apartar a la candidata. Esa "desaparición" con la campaña ya lanzada solo se puede explicar con que su acción perjudica claramente las buenas expectativas que la ultraderecha tenía en esta comunidad autónoma. El caso es verdaderamente excepcional y elocuente: Voxcuando dejan que los medios marquen la agenda, desde ls líneas cobardes de Twitter y WhatsApp, pescando descontento y, sobre todo,para volar los puentes que estaba tendiendo el lehendakari Urkullu junto a Puigdemont en Catalunya las sigue pagando el primero de los tres actores mencionados. Miguel Aizpuru también se acordó de ellas después de leer el tuit de Eldiario.es: "Gabriel Rufiánpor la declaración de independencia y después rectifica". Hoy sabemos, a la luz de los acontecimientos, que aquello, sino con la victoria electoral de una ERC que, ya con un president en la Generalitat, está disolviendo la aspiración nacionalista.El fútbol es un deporte maravilloso que implica a millones de personas en el mundo, que nos emociona y que sirve para explicarnos como sociedad y hasta como civilización. Y al mismo tiempo, el fútbol es tan grande que acoge en sus senos diferentes actuaciones que bien podríamos identificar con las que hacen las distintas mafias: "y guardó mensajes amenazando a Pedro Sánchez. También dio instrucciones a sus colaboradores para que hicieran", siguen informando en El Confidencial.Porque soy una persona del montón no entiendoY no lo entiendo, simplemente, porque el modelo de negocio consiste en que nadie lo entienda para poder especular con el dinero de quienes creen que. Y a estas alturas de la película ya no dejo que nadie me trate como si fuera idiota, pero sigo sorprendiéndome con acontecimientos como este: "Uno de cada cuatro inversores destina más de la mitad de su cartera a criptomonedas" (El Independiente). Supongo quey la convicción de los vendedores de espejos.