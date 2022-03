Diez mil féretros

#Rusia informa de la muerte de 9.861 soldados en 3 semanas

Tienen también 16.153 heridos en la #UkraineRussiaWar https://t.co/drhIbhJHSn — mikel ayestaran (@mikelayestaran) March 21, 2022

Hostia, tú, qué risa

Nueva bio por petición popular. pic.twitter.com/E6V7aFV6SC — Helena Villar (@HelenaVillarRT) March 24, 2022

¡Pues claro!

El problema es de todos, por desgracia

Ayuso: "Cuando cayó el muro de Berlín, una gran parte de la sociedad quiso ver qué había al otro lado, donde habían estado gobernando socialistas y comunistas. ¿Qué había? La nada. ¿Qué hay ahora mismo en muchos supermercados de este país? La nada" pic.twitter.com/BY40ELJ3Tc — El HuffPost (@ElHuffPost) March 24, 2022

Si Eduardo Garzón te calla así€

El gobierno no recauda nada. Aprende a diferenciar gobierno de Estado. Es de primero de economía y de ciencia política. https://t.co/iVUirJABQB — Eduardo Garzón (@edugaresp) March 23, 2022

Este tuit de Mikel Ayestaran es de los que hielan el corazón:. Lo publicó hace unos días, así que puede que la cifra que reconoce el Kremlin sea hoy superior a 10.000. 10.000 personas que han perdido la vida solo en Rusia por una invasión innecesaria e injustificable (en todo punto). 10.000 familias queque, salvo el descerebrado seguidor de Putin de turno, estaría en el frente por obligación. 10.000 seres humanos que ya no existen por una sinrazón histórica que, sin embargo, sabemos que no puede vencernos.Umberto Eco estaría sorprendidísimo de cómo el mundo se empeña en darle la razón de semejante manera: Internet permite que todos los periodistas que están enpara que sepamos cómo Rusia invade un país por el morro sean despreciados por una legión de imbéciles que, desde su sofá, redifunden losemiten al dictado del Kremlin desde Moscú. Ya puede compensar el sueldo su infamia, entre otras, a Helena Villar, de Russia Today, que hasta se permite hacer chistes sobre quienes rechazan sus intentos de propaganda y se define como "agitprop ruso" en Twitter.Cuanto más dure la invasión rusa sobre Ucrania más féretros contaremos, más retuits a propagandistas sufriremos, más veces veremos en acción a los, y escarnios o atrocidades cometidas por los invadidos, y más chorradas tendremos que aguantar de quienes critican que Zelenski se defienda con todo lo que tenga, incluida una ley marcial inevitable que también limita la acción de partidos, por pequeños que sean, que puedan tener una conexión con Rusia., además de muy cómodo.He estado tentado a escribir que siconvence a alguien con argumentos tan simples como el que han destacado en el Huffington Post el problema es de esa persona. Pero no es cierto: que las y los convencidos hayan sido la mayoría de las y los votantes madrileños ha hecho que el problema sea de todas y todos. Este es el famoso problema: ", donde habían estado gobernando socialistas y comunistas. ¿Qué había? La nada. ¿Qué hay ahora mismo en muchos supermercados de este país? La nada". Esta es Díaz Ayuso.Uno de los economistas de cabecera de la derecha española esque, además de analista económico troglodita, es tuitero: "El único que recibe beneficios caídos del cielo sin invertir ni crear empleo en energía es el gobierno, que". Semejante chorrada ha sido bien respondida en Twitter por Alberto Garzón, economista de cabecera de la izquierda española: "El gobierno no recauda nada. Aprende a diferenciar gobierno de Estado. Es de primero de economía y de ciencia política". Garzón es el mismo que proponía imprimir más dinero como solución a una crisis económica. Si te calla este€