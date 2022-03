Ayuso no da ni agua

La jefa del cotarro del PP en Madrid se ve incontestable y fue a la Junta Directiva del PP con el estoque de matar. No hubo burladero que protegiera no ya a Pablo Casado, sino al PP. Pidió expulsiones y se pasó por el forro de sus caprichos el intento de echar tierra sobre el asunto para dejarle a Núñez Feijóo el patio ordenado... Isabel fue más Ayuso que nunca y dejó claro que su apuesta es de máximos. Al Casado sediento de una muerte política dulce no le dio ni agua. Alguien puede pensar en su partido que se ha pasado de frenada y habría que encarrilarla... o descarrilarla del todo. l