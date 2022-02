EL presidente francés, Emmanuel Macron, que quiso jugar peligrosamente a aprendiz de brujo y se fue a Moscú para "hablar" con Putin pensando, quizá, que él solito iba a resolver lo que aún era una amenaza y figuraría en la historia como quien evitó una guerra en Europa, ha destacado la "doblez" del zar ruso. Para eso no hace falta tenerlo enfrente. El presidente ucraniano, Zelenski, se aviene, en plena guerra, a negociar. En Bielorrusia. El viejo proverbio dice que si me engañas una vez, la culpa es tuya, pero si me engañas dos veces, la culpa es mía. Sin dobleces.