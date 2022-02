Ganar esta guerra

No hay un diálogo real entre Rusia y Ucrania porque Putin no reconoce a su interlocutor ucraniano. Mientras, los rusos siguen ganando la guerra; un poco más despacio, eso sí, por si se da el caso de que el presidente electo de Ucrania se rinde y cede ante el titiritero. Este sabe que va a ganar la guerra militar y quiere ganar la política, torciendo el rumbo europeísta de su vecino. Pero hay que hacerle perder la económica, que es la que le da la sostenibilidad de su maquinaria militar y de su oligarquía empresarial. La asfixia no debe aflojar hasta que no le compense matar.