Alguien tenía que decirlo

ALGUIEN QUE NO ES RICO LE HA DICHO CÓMO HACERSE RICO. #criptobro



Con la colaboración especial de @FacuDiazT pic.twitter.com/Ok3Yet0AEV — Pantomima Full (@Pantomima_Full) February 25, 2022

La realidad

Y aún hay más

Dinero y esfuerzo de verdad

Me encantaría contar el drama humano que está viviendo esta gente, pero no así. No por 320 euros menos gastos.



Panda de sinvergüenzas. Panda de hijos de la gran puta. — Israel Merino (@israelmerino_) February 24, 2022

Apoyo virtual

Los barones del PP mostrando su apoyo incondicional a Feijóo de la misma manera que la semana pasada lo hacían con Casado. — Gordo Cincuentón (Presidente de Tubiter) (@Gordocincuentn) February 24, 2022

En la cuenta en Twitter decomparten cada viernes un vídeo parodiando a algún colectivo. Este fin de semana ha tocado el de los niños rata que juegan a ser brokers invirtiendo en criptomonedas. Cada chiste de la pareja de humoristas se queda corto, cada rasgo caricaturesco resulta insuficiente para mostrar cómo vemos a los niñatos que confunden la energía con beberse un Monster,, y a un asesor financiero con un youtuber gritón y ostentoso que no ha ganado ni la mitad del dinero que promete. Y de quienes les siguen todavía nos reímos más.La, por lo menos, nos ha regalado un buen vídeo de Pantomima Full, pero las consecuencias de que un montón de chavales estén expuestos a canales de Tiktok y YouTube, y cuentas en Instagram donde les prometen enriquecerse si entregan el dinero rápidamente al vendepeines de turno, pueden ser graves. "Las criptomonedasde una generación de adolescentes", alertan en El Blog Salmón. Un fenómeno, el de los niños inversionistas, alarmantemente extendido en el mundo anglosajón y que se acerca al nuestro, como cualquier otro.Rompo mi propia norma de no repetir medio en la misma columna porque esto otro que también publican enva en la línea de los párrafos anteriores: "Donde realmente ganan los brokers es cuando sus usuarios están haciendo trading de forma constante. La publicidad de estas plataformas sumado a las ganas de destacar de algunas personas, pero es un camino erróneo". Por eso, porque el largo plazo, aunque es más rentable para el inversor, no lo es para ellos y sus apps. Así de fácil.No podía faltaren esta columna, aunque parezca que vaya de inversiones y vendedores de humo. Si un gremio es valioso ahora mismo en la frontera ruso-ucraniana es el de los periodistas. Sin embargo, nosotros mismos nos maltratamos:en Twitter en el que contaba cómo una revista le pedía contenido en exclusiva de la guerra a cambio de 320 € netos menos gastos sobre el terreno. Quien hace la llamada (y no hay publicación que se libre) ya sabe lo que ofrece y, sin embargo, sigue adelante, despreciando lo que deberíamos poner en valor, precisamente.Termino esta columna sobrehablando del más virtual de los valores españoles: el apoyo de las y los políticos del PP. Gordo Cincuentón lo tuiteba así: "Los barones del PP mostrando su apoyo incondicional ade la misma manera que". De esta manera empieza la semana en Génova 13, donde trabajan de momento los únicos que dan gracias a Putin por atraer toda la atención mediática. La guerra en Ucrania es una desgracia que debemos seguir de cerca (porque la tenemos a dos pasos, además), pero