De Kiev a Moscú

HAN transcurrido tres días desde la invasión de Ucrania y, salvo la concentración de ayer del PNV, el 'no a la guerra' –yo preferiría el 'no a la agresión de Putin'– no se ha escuchado en Euskadi con el volumen y la nitidez que el acontecimiento requeriría. Las organizaciones habituales no han salido a la calle, no han empapelado paredes, no han clamado por la paz. Han tenido que ser ucranianos residentes aquí quienes a duras penas hayan convocado –hoy a las 12 h. en el Sagrado Corazón– una manifestación de protesta. Que el grito pase por Kiev y llegue hasta Moscú.