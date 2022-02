La guerra de Rusia contra el sentido común en Ucrania ha eclipsado el gran tema español

Ha empezado otra guerra

No, no vale todo

Un poco más cerca

Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros.

Todo para servir a España y a la causa de la libertad porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. pic.twitter.com/c9E810peQZ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 23, 2022

No, no facturan como "comisionistas"

Los 280.000 euros de los que habla Génova son 55.850 € y no se trata de una comisión por conseguir el contrato de la Comunidad, sino un pago por conseguir el material en China.



Es decir, es un cobro por un trabajo, no una comisión, como dice Génova. pic.twitter.com/rqROCbrfhE — Cristian Campos (@crpandemonium) February 18, 2022

La culpa la tiene siempre los vascos

Pablo, ¿esto es lo único que tuiteas siendo vuestro propio socio de Gobierno, el PSOE, quien tumba la "brillante" propuesta de tu partido? ¡La segunda vez en dos semanas! ¿No será que no pintáis nada en el Gobierno y tenéis que disimular metiéndoos con terceros?

Seré malpensado https://t.co/xiaTISnHoY — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) February 22, 2022

La guerra que ha iniciado Vladímir Putin en Ucrania, aunque no es la única que se libra en el mundo ni la primera retransmitida en directo (el ataque de Israel sobre Palestina de hace unos meses ya lo vivimos minuto a minuto). Y es una guerra especial porque, con un potencial militar difícil de igualar, con un líder que no responde ante nadie, y que se ha preparado durante años, posiblemente, durante décadas, para librar y ganar cualquier guerra energética y digital (con ciberataques) que se le presente. A eso nos enfrentamos.Cualquiera que se atreva a mirar de frente a lo que nos enfrentamos abandona de inmediato cualquier discurso bonista sobre la guerra, el diálogo y los pueblos hermanos. A un agresor siempre le para alguien, nunca para él solo. Pero tampoco vale todo: "Lay/o de extrema derecha en el seno de la OTAN" (Público) no es permisible. En una guerra hacen falta personas con inteligencia y sensibilidad, y la historia nos ha demostrado que ningún fascista lo es. El grupo de izquierdas europeo, The Left, hace bien en dirigirse a la Comisión para queLa guerra de Rusia contra el sentido común en Ucrania ha eclipsado el gran tema español:, donde se despidió con estas líneas que también ha tuiteado: "Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros". El sufrimiento que le generaron sus propios compañeros me pareció horroroso, pero no por ello voy a aplaudir a un Casado que ha hecho(y así le ha ido), y que ha sido un activista del bajo nivel de la democracia que padece su propio país.La indecencia de Putin y la desvergüenza de Casado no pueden hacer que nos olvidemos de que la crisis política en España empezó por una posibleen un contrato de un proveedor de mascarillas. Que tenga precaución con la descripción de los hechos no significa que trague con cualquier cosa, como parece que hace Cristian Campos, por lo que leemos en su tuit. El jefe de Opinión en El Español cree que, que "comisión" se factura así, y que si no lo haces estás libre de toda sospecha (sobre todo, si eres del PP).Pablo Echenique, escarbando en el nivel político español, se ha unido esta misma semana al viejo mantra de que, pase lo que pase,: el PSOE, el partido que es socio de gobierno de Podemos, tumba la iniciativa de una empresa pública de energía en España y el que fuera mano derecha de Pablo Iglesias señala al PNV. ¡Claro que sí! Porque la gente en España y en Euskadi es tonta y, total, si traga con que Casado respeta al rival y que, ¿por qué no va a tragar con que el enemigo de la energía barata es el principal partido vasco?