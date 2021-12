EL hilo es el siguiente: palo porque las medidas anticovid que propone el Gobierno vasco restringen la conveniencia de cada cual y castigan el ocio; si no se aplican en el Estado, palo porque no se aplican unilateralmente en Euskadi; si un tribunal las tumba, ¡menudo varapalo por actuar sin seguridad jurídica! Si, para eludirlo, la medida es una recomendación, resulta laxo. Y, si obtiene el respaldo judicial previo, no hacía falta que fueran tan duras porque, en realidad, se muere menos gente que hace un año. Además de ofrecer coartadas al escaqueo y el desgaste interesado, ¿qué aporta esa zapa?