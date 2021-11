Nuevo parche para bajar la factura de la luz

Si no le gusta, vote a otro

No hay dos sin tres

Esconder la mano

Adiós a Georgie Dann

Se nos ha ido Georgie Dann... pero el chiringuito se queda

(DEP)



Metaverso, el futuro es virtual

El presidente de Asturias,, ha dado una lección de respeto, y tolerancia cero ante las. Tras un ataque homófobo en Pola de Siero, acudió a una concentración, lo que desató alguna crítica en redes sociales. Su respuesta no ha podido ser más contundente, "El colectivo LGTBI son personas, claro que sí. Pero no te agreden por ser persona,te agreden porque eres gay, lesbiana o transexual.Es como la violencia machista, que se agrede a las mujeres por el hecho de serlo". Termina su mensaje afirmando que "si a alguien no le gusta, lo tiene fácil: que vote en las próximas elecciones".La responsable del Ministerio para la Transición Ecológica,, busca nuevas soluciones para afrontar la. Tras dos decretos ley, el gobierno planea un tercero para cumplir su publicitada promesa de que lade los consumidores al final de este año. Giran ahora el visor hacia las, intentando abaratar las tarifas a través de un cambio regulatorio en este sector, con manifiesto enfado de las empresas. Un nuevo parche sobre el anterior, elparece muy lejos de ser efectivo. Por el momento, siguen cosechando el desencanto de la ciudadanía.Resulta cansina la, el paupérrimo espectáculo diario para copar espacio en los medios y el constante bombardeo mensajes de mentiras y odio. Caemos de nuevo en su juego y, María Jesús Montero, durante su intervención en el Congreso. Desde la bancada de la ultraderecha se escuchó un sonoro, muy en la línea de respeto de los ocupantes de esos escaños. Ante semejante ofensa, la petición de la identificación del protagonista, como era de esperar, cayó en saco roto. Sus seguidores ya pueden disfrutar de suLa unanimidad está servida, no ha podido haber más consenso y buenas palabras. Tras su fallecimiento, tanto en redes como en los medios tradicionales se ha recordado a. Quien más y quien menos, incluso los que tenemos dos pies izquierdos, hemos cantado y bailado sus canciones. Sin duda, no pasará a la historia por la profundidad de sus letras, sin embargoestarán ligadas para siempre a la temporada estival. Estamos seguros que hubiera sonreído con la cantidad de imágenes deque inundaban ayer las redes recordando suYa tenemos la nueva palabra de moda,. Desde que Mark Zuckerberg anunció el camino que va a seguir su empresa, dicho de otro modo, su inmersión e inversión en la realidad virtual, han corrido ríos de tinta sobre. La expectación despertada supera con creces a los datos de los que disponemos. Aunque comienzan a llegarnos pequeñas píldoras de información sobre esos mundos irreales que vaticinan que no podremos distinguir de lo material. El proyecto está en marcha, antes del posible agotamiento de sus redes sociales ha movido ficha y está