Intolerable

#ULTIMAHORA La UEFA rechaza la iluminación con color arcoíris del estadio de Múnich para el Alemania-Hungría ? #AFP — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 22, 2021

Inaceptable

Este es un día muy triste para España. https://t.co/KZZMvVuECG — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 22, 2021

Irresponsable

Inexplicable

Imbéciles, somos imbéciles

¿Qué clase de orangutanes con dinero dirige el? ¿Cómo podemos mantenernos como si nada ante la UEFA, que no permit? ¿Qué tomadura de pelo pretende el organismo cuando explica que para ser "neutral"en Alemania porque puede molestar en Hungría, gobernada por un sosias de Abascal? Ya dejaron una pista sobre su cavernicolismo Ceferin y compañía cuando abrieron una investigación a Neuer porque suera de los colores del Orgullo. ¿Y ahora, esto? La última palabra tiene que ser nuestra.Podría aceptar como parte del juego político que, como hizo Martínez Almeida, pretendiesen colarnos que pueden hacer algo desde sus despachos en Madrid contra loscatalanes. Me parece un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, pero de su crédito gastan. Lo que me parece en todo punto inaceptable es que la presidenta de una comunidad difunda contenidos de un medio de comunicación reconocido por. La mención a OK Diario, con la cantidad de medios que recogían la noticia, no es casual, pero debería de ser delito.Caldear el ambiente señalando a unos políticos concretos y unas aspiraciones nacionales legítimas como el(enchironándolo) es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que comete el líder del principal partido de la oposición en España (irrelevante en Catalunya y la CAV, por otro lado) cuandoy alarga sine die la(El Independiente). Y si la tensión crece y nadie puede detener la escalada, ¿mirará para otro lado? Y si el monstruo de la extrema derecha engorda y coge fuerzas, ¿se preguntará cómo ha podido pasar?"Laafronta unadesde el 1 de julio en pleno récord de luz y gasolina". Ese es el titular de El Confidencial que resulta lapidario para la economía del pagador medio. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podemos estar abonando cada vez más por lo mismo sin que nadie pueda regularlo ni remediarlo? No es el mercado, amigo, como decía Rato (y qué bien lo aprovechó): es el mercado enemigo quey aprieta a la clase media, la que también sufre en mayor medida los impuestos. ¿Qué podemos hacer como consumidores? ¿Y los gobiernos?El español, el vasco y el catalán son como el toro de lidia: si no se le torea se extingue. Así nos llevan mareando, enseñando el trapo rojo y metiéndonos la pica, las banderillas, alguna vez el estoque, pero nunca el descabello, para desangrarnos sin matarnos porque alguien tiene que seguir pagando la fiesta. "Dondurante cuatro años". Lo desternillante es que el titular de El Economista empiece con un "Don". El nuevo dato forma parte de lay "este dinero procedería de la famosa 'donación' de los 100 millones de dólares de Arabia Saudí".