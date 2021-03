Libertad madrileña

LA precampaña electoral en Madrid está abordando el tema de la libertad (qué bonito nombre tienes). Perdón, es una broma. En realidad, los partidos están debatiendo sobre este turismo de borrachera pandémico que se concentra en Madrid, procedente en gran parte de la Francia confinada. "La libertad no es el desmadre visto el fin de semana", dice Ángel Gabilondo. Como no podía ser menos, Isabel Díaz Ayuso replica que el problema no es si un francés se emborracha libremente, sino si está contagiado. En fin. Líbrennos de ciertas libertades.