Su gobierno la criminaliza

Turismo de vacunación

Una mujer valiente

Esto de Risto Mejide. El muy ?????? pic.twitter.com/lvBdbEDRaD — Jordi Jam (@GeorgeTheJam) March 3, 2021

Carmena y Maestre como excusa

Una mujer con poder

Es muy pronto para tomar decisiones sobre Semana Santa.



Serán las autoridades sanitarias las que decidan cómo tenemos que actuar, y para eso tenemos todavía 15 días por delante. pic.twitter.com/7vSfOjhH7d — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 4, 2021

Pandemia aparte, cada día que pasa es más difícil tomarse en serio al gobierno español: "Irene Montero denuncia qususpender las'criminaliza' al feminismo". El titular en El Independiente podría ser posible en otro momento, pero hoy, 8-M, Irene Montero es miembro del gobierno que, según ella, hapor medio de su delegación en Madrid. Pero es que hay más: precisamente el padre de los hijos de la ministra de Igualdad es vicepresidente de ese gobierno. ¿De verdad no solo ella a sí misma, también su propia pareja de responsabilidades familiares le criminaliza por feminista?Reconozco que hasta que no vi la noticia de laen Abu Dabi ni se me había pensado por la cabeza, pero luego lo vi claro: el turismo de vacunación, evidentemente, para algunos privilegiados, es unY este fin de semana he leído a Luis Arroyo que "hay según parece agencias que están ofreciendo por unos 20.000 euros paquetes de viajes exclusivos quede la vacuna. El mismo Gobierno de Emiratos lo ha reconocido". Por supuesto, Arroyo aborda que las infantas hayan podido adquirir el paquete vacacional y su comunicado posterior.El vídeo es de la semana pasada pero si tenemos que señalar a una mujer valiente y pegada a la actualidad esa esque no se cortó y puso en evidencia a Risto Mejide por sus afirmaciones sobre la pandemia: los matices son importantes y explican muchas cosas del. Pero para quien lo pinta todo a brocha gorda (Risto Mejide o la oposición en el Parlamento Vasco), claro, esas explicaciones son incómodas. Es más fácilde grandes cifras y verdades a medias, pero también es mucho más irresponsable y no aporta nada. Salvo que quieras aportar más crispación, claro.están generándome bastante interés en los últimos meses. Pero está claro que no puedes encariñarte con ningún partido de la izquierda española: suse desgaja. Y después de leer en varios medios las declaraciones de los cuatro concejales que ahora irán por su cuenta tengo la sensación de que solo son excusas. Ni la añoranza a Carmena ni la mano de Rita Maestre: detrás estáintentandolo que es suyo. Porque la izquierda española es suya. La excusa de que no hay partido que domine a estos concejales no puede ser más triste viniendo de políticos.Llevo varios años intentando que elas mujeres sean protagonistas de esta columna en su totalidad. No me resulta fácil: la mayoría de noticias está protagonizada por hombres sin que haya otra explicación a esta tendencia que ely su inexplicable inercia. Por desgracia, para encontrar a mujeres protagonistas he tenido que rebuscar si no quería caer en las Macarena Olona que reinan en Internet gritando "que le corten la cabeza". Algo parecido pasa con: una mujer con verdadero poder político en España pero no para mejorar la vida de la ciudadanía, precisamente.