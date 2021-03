Hartos de la campaña permanente

Hoy, la 'campaña permanente' es una invitación a la polarización continua que solo permite avances a trompicones e imposibilita la creación de políticas públicas duraderas.

Este diálogo en Twitter entre, a los que sigo desde hace años, me resultó de lo más interesante del fin de semana: después de la renovación del consejo en RTVE y del posible en el CGPJ, Ventura comentaba: "Si al final la mejoría de lava a depender de la ausencia de campañas electorales en el horizonte€". Y Calleja completaba: "Hoy, la 'campaña permanente' es una invitación a la polarización continua que solo permite avances a trompicones e imposibilita la creación de políticas públicas duraderas". Y en Euskadi, la oposición también práctica esta tendencia.Pero los partidos políticos no son los únicos responsables: sindicatos y colectivos que dicen estar al margen pero no (algunos, con portavoces que lo fueron hasta de partidos) agitan la confrontación permanente como parte de esa campaña sin fin. Y algunas de las batallas que parecen idealistas e innegables generan bastantes dudas: "Cada vez existe unade los jóvenes y las pensiones de los mayores" (El Blog Salmón). Cada nuevo indicador señala la imposibilidad dela largo plazo por lo que la reclamación es cortoplacista o busca algo que no explicita.Los miembros del gobierno español están caracterizándose por, campañas incluidas. A esa inconsistencia hay que sumar otra inestabilidad puede que incluso más preocupante: "Cuatro nuevas bajas en menos de dos meses" en la "la Secretaría de Estado de Digitalización" que "acumula ya alrededor de 25 bajas". "Esa situación llega en un momento en que la digitalización se ha convertido en la punta de lanza del Gobierno para. Entre 2021-23, se tendrán que distribuir y ejecutar alrededor de 72.000 millones de euros" (El Confidencial).La volatilidad en un gobierno cuyas decisiones me afectan me preocupa pero menos que la volatilidad del mundo que estamos creando: Tesla incrementó su capital solo cony anunciarlo€ Y esta moneda ha vuelto a caer después de un comentario de Bill Gates. La volatilidad de la moneda electrónica que algunos auguran que será la del futuro (pues vaya lo que nos espera) sirve como muestra precisamente de la alerta que lanzaba el deque genera la moneda virtual (y que a Tesla no le importa) y porque es una inversión para grandes capitales que marginan aún más al ahorrador.Otra burbuja que tenemos que pinchar cuanto antes es la del fútbol:sin público en los estadios y esta señal de alarma sin embargo hace que los propietarios de lo que rodea al balón miren más lejos conlo que ya está explotadísimo. Pero la realidad es que el fútbol no da más de sí en lo económico: "La Juventus pierde 113,7 millones de euros en la primera mitad de la temporada 2020-2021" (Palco 23), y eso que gracias a Cristiano Ronaldo había firmado nuevos contratos de patrocinio y relanzado su imagen. Y esa caída no es solo de la Juve ni solo por la pandemia.