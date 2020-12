En España con dos partidos políticos para tanto facha es suficiente

También son los suyos

?? @abeltran_ana (PP) sobre el chat de los militares retirados: "Me parece más importante resaltar la labor de ayuda del ejército en esta crisis sanitaria que poner el foco que en las declaraciones de unos militares retirados".#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/v580ZbfvWe — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 4, 2020

Una cosa que tiene que ser un poco agotadora es ser minion del facherío y estar todo el día dale que te pego a intentar aupar TT. — Javi ?? Sánchez ??Jefe de redacción del Trivial (@quimicefa) December 4, 2020

Lo que dijo Macarena Olona en el Congreso de los Diputados sobre losque en un grupo de WhatsApp fantaseaban cony millones de fusilamientos, que", es muy grave. Pero en la misma España que ha amparado a semejante calaña sabiendo perfectamente que existía, ¿qué más da? Es la misma España en la que el PP, un partido que ha estado en el gobierno, también quiere dejar claro que esos fascistas son de los suyos, expresando una equidistancia abominable, como la que mostró Ana Beltrán en La1, televisión que pagamos todos.Está claro queDe hecho, durante décadas con el PP fue suficiente. Luego surgió Ciudadanos, que solo sirvió para cebar a Vox (el mismo Ciudadanos que surgió sustituyendo a UPyD, y ese no es un detalle menor), pero hoy todo vuelve a reducirse a dos formaciones. En Ciudadanos solo tienen que ocuparse ya de una cosa: cómo disolverse con un poco de dignidad. Cualquier otro esfuerzo será baldío y, por definición, solo conducirá a la melancolía. Lo saben y ya dan pasos en este sentido: en Catalunya pueden pasar de ganar las elecciones a cuarta opción.Está claro:. "Demanda a Dina Bousselham por decir que se apropió de 109.000 euros de Podemos e IU", leemos en República.com. Bousselham fue asesora de comunicación de Pablo Iglesias y ahora dirige La Última Hora, un digital que ha promocionado Podemos (pidiendo en sus canales oficiales a sus seguidores que se suscribieran), en el que el partido morado coloca a sus prescriptores, su agenda y sus mierdas, como con la que quiso salpicar a la que fue una de sus caras más visibles en Andalucía y toda España, con una noticia que ni siquiera fue firmada.Este tuit de Javi Sánchez sirve para hablar de la extrema derecha pero también de los partidos de izquierda que han gastado muchos recursos en formar a su gente para que use Twitter€ Y ahora se tiene que comer la red con patatas: "Una cosa que tiene que ser un poco agotadora es ser minion del facherío y estar todo el día dale que te pego a intentar aupar TT". Porque un trendingtopic no vale de nada fuera de Twitter, porque todos los habituales de esa red social ya tienen su opción política definida, porque losy hace tiempo que no pierden el tiempo con chorradas.El FC Barcelona es un gigante cansado, que se tambalea cuando intenta ponerse de pie y dar un par de pasos. Es una máquina que gasta muchísimo dinero y genera cada vez menos. Es un equipo de fútbol venido a menos y un club sin gestión. Es el fútbol sin el fútbol: lo peor de este deporte. Esta semana ha aprobado un ERTE para 77 trabajadores que, me da, no afecta a la primera plantilla. Es cierto que esta finalmente se ha avenido a negociar, a retrasar cobros y hasta a pequeñas quitas. Pero creo que a los futbolistas a los que hacemos millonarios prematuros, como decía Bielsa, tendríamos que exigirles más implicación.