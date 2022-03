Jorge Lorenzo: "Lo que está haciendo Pedro Acosta es alucinante"

El balear Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo de motociclismo, tres de ellas en la categoría de MotoGP, ha destacado sobre el rendimiento durante la pretemporada del campeón del mundo de Moto3, el también español Pedro Acosta, en Moto2, que "es alucinante".

Lorenzo ha dado su opinión sobre lo que puede ser la temporada 2022 del mundial de motociclismo, en la que será la nueva incorporación como comentarista a las transmisiones de la plataforma digital DAZN, y ha señalado que "en Moto2, lo que está haciendo Pedro (Acosta) es alucinante y si logra ganar este año ya como 'rookie' será el primero de la historia en hacer ese doblete en las dos categorías y yo creo que lo puede hacer perfectamente".

El campeón del mundo de MotoGP de 2010, 2012 y 2015, ya retirado de la competición, ha destacado que "Moto3 es de la categoría que más fuera estoy, no le he prestado mucha atención estos años y tendré que estudiar. En MotoGP desde que Marc se lesionó, no hay un claro favorito y cualquiera de los top 5 o top 7 puede ganar el campeonato, sin sorprender a nadie, pero hay que estar muy contentos de que Marc esté ahí otra vez, parece ser que en plena forma física".

"Quartararo tiene que ser el favorito por ser el vigente campeón, y luego yo creo que Ducati, tarde o temprano, ganará. Este año les puede tocar a ellos", aseveró Jorge Lorenzo en la nota de prensa de DAZN.