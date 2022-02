Juan Manuel de Prada apoya la invasión rusa de Ucrania

No le bastaba con ser negacionista del covid y antivacunas contumaz. Juan Manuel de Prada tenía que ponerse también a favor de Putin. "No creemos que se pueda reprochar a Rusia que decida intervenir para atajar una masacre de compatriotas en el Donbass que dura ocho años. ¿Cuántos muertos más eran precisos para que la intervención rusa estuviese justificada?", remata hoy su filípica proinvasora en ABC.

En realidad, se trata de la tercera vez en un mes que se pone del lado de los agresores. A finales de enero, dejó anotado "Cuando los medios de cretinización de masas se refieren a Ucrania suelen soslayar un detalle sin importancia. Todo el levante ucraniano hasta Kiev no sólo forma parte de Rusia, sino que es la cuna histórica de Rusia. La amputación de Ucrania es para Rusia tan dolorosa como lo sería la amputación de Cataluña para España; y mucho más doloroso aún es que Rusia tenga que aceptar que en tierras que han sido su cuna histórica la OTAN instale bases militares y coloque misiles apuntando hacia Moscú".

En su siguiente parrapla se cubrió aún más de gloria, como han acabado demostrando los hechos: "Estados Unidos monta una campaña de intoxicación mediática, asegurando histéricamente que Rusia pretende invadir Ucrania, con el evidente propósito de que sus colonias entierren la interlocución con Rusia, renunciando a su autonomía estratégica y también a su horizonte humano". No ha rectificado, por supuesto.



Los indepes, Bardem, los comunistas...



Gachupinadas pradianas aparte, no pocos de los opinateros diestros siguen buscando el modo de unir a Putin con los malos oficiales domésticos. Esto lo firma Álvaro Martínez en ABC: "En general, la invasión rusa les ha cogido a los secesionistas con el paso cambiado. Les gustaría estar al lado de su gran amigo Vladímir (cuya injerencia a su favor en el procés ha sido archidemostrada) pero el elenco internacional que apoya a Putin es tan éticamente zarrapastroso que les debe dar vergüenza que su nombre aparezca junto a Maduro o Kim Jong-un".

En El Mundo, Federico Jiménez Losantos dispara su tinta contra uno de sus pimpapunes favoritos: "Bardem, Oscar de la Desvergüenza, dice que con Putin ha vuelto el imperialismo zarista. Y ante la embajada de Ucrania, hay que tener cuajo, recitó el argumentario del PCE y Podemos. Le faltó decir: ¡qué razón tenía Lenin al fusilar a los Romanov, al servicio y al perro; el otro perro escapó y ya ves!".

Alfonso Ussía también tira por ahí en El Debate: "En España, hasta las avergonzadas mesnadas de comunistas y subvencionados se han visto obligadas a interpretar el papel de enfadados con Putin, Y han aplicado su mentiroso mensaje de «No a la Guerra», que es leyenda cínica y vomitiva".

Claro que (por lo menos hoy) nadie llega tan lejos en el desbarre como Miquel Giménez. Su columna es Vozpópuli es un puro delirio. Les bastará para comprobarlo el párrafo que les copio y pego. Cuidado, no vayan a ahogarse al leerlo: "El gobierno, deseando dejar clara de una vez y para siempre la posición de los ministros, ministras, etc. comunistas, ha añadido que la guerra siempre es mala, salvo si se le añade un picadillo de jamón, y que entonces deja de ser mala para convertirse en pasable a condición de que el jamón sea bueno siempre que el ministro Garzón no considere mejor el tofu o el seitán, en cuyo caso la guerra pasaría a ser de género fluido y tendría derecho a disponer de una carroza propia el día del orgullo, a condición de que las ministras comunistas la acompañasen cantando la zarzuela "Las corsarias" o la conocida canción "Batallón de modistillas", ya saben, la que dice que son de lo más reque bonito y lo más jacarandoso que pasea por Madrid". Así está el patio.