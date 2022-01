La prensa conservadora aplaude a Sánchez por "plantarle cara a Putin"

Pues sí, las cosas como son. Esta vez Diestralandia (o, por lo menos, una parte importante) elogia a su poco amado inquilino de Moncloa. "Sánchez devuelve a España al eje atlántico", celebra el editorialista de La Razón en un texto donde no faltan lisonjas: "Pedro Sánchez ha hecho lo más indicado para los intereses nacionales, que pasan por recuperar los estrechos lazos diplomáticos y estratégicos con Washington, como ha demostrado sobrada y crudamente la crisis abierta con Marruecos".

Pedro J. Ramírez también bendice a Sánchez El Español: "La respuesta del Gobierno ha sido intachable hasta la fecha, más si cabe con la organización española de la próxima cumbre de la OTAN en el horizonte. Al apoyo con palabras ha sumado el despliegue de la fragata Blas de Lezo y el buque Meteoro al mar Negro, área clave en cualquier ofensiva que pueda tramar el Kremlin".

En Vózpopuli, Ignacio Ruiz-Jarabo deja fuera de la palmadita en la espalda a Sánchez y dirige sus piropos a dos miembros de su gabinete: "Menos mal que en lo que respecta a la posición española en la materia, esta crisis nos ha sorprendido con dos ministros sensatos, moderados y con una adecuada formación personal. En efecto, Margarita Robles y José Manuel Albares son sendas rara avis en el Gobierno de Sánchez. Ni son ministros de cuota, ni lo son por su sexo".

La sorpresa llega en ABC de la mano de Juan Manuel De Prada. Esta vez, en lugar de cascarnos su farlopa antivacunas de los lunes, se nos declara pro ruso. Como lo van a leer: "La amputación de Ucrania es para Rusia tan dolorosa como lo sería la amputación de Cataluña para España; y mucho más doloroso aún es que Rusia tenga que aceptar que en tierras que han sido su cuna histórica la OTAN instale bases militares y coloque misiles apuntando hacia Moscú".



La otra guerra tibia: Espada vs Jiménez Losantos



También Federico Jiménez Losantos escribe hoy en El Mundo sobre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el párrafo de mayor interés es el final, cuando declara que se retira del cruce de bofetadas con su compañero de cabecera y página Arcadi Espada: "Arcadi dice que me lee más que yo. Seguro, porque yo no me releo. Tengo muchas cosas que hacer. Pero ambos hemos dado argumentos suficientes para que el lector saque los suyos propios. Como diría Cayetana, tratémonos como adultos. Dejémoslo ahí".

Jorge Bustos, que de mayor quisiera ser como los contendientes, pelotea desde su propia columna: "Sin el coraje y la lucidez de Federico y de Arcadi algunos quizá nunca hubiéramos descubierto la vasta extensión de lo que puede ser dicho, ni la ardua responsabilidad que apareja toda expedición a los confines de la libertad de prensa. Por eso los admiro".



Sostres y la infidelidad de Urdangarin



Les termino con un par de demasías a cuenta de la situación sentimental de la pareja Cristina de Borbón-Iñaki Urdangarin. Salvador Sostres toma partido contra la infanta y con estos rancios argumentos: "Tener amantes y cazar elefantes es lo que los reyes hacen aunque las histéricas del resentimiento se exciten tanto de envidia y de fascinación que no les quede sangre en el cerebro para entenderlo. Es mucho más grave que una Infanta se case con un jugador de balonmano. Si tanto le gustaba, podía haberlo disfrutado en la intimidad, sin complicar el futuro de su padre ni de su hermano". Pumba.

Antonio R. Naranjo, chistoso oficial de El Debate, anota: "Ni como esposa ni como madre ni como mujer ni como ser humano ha merecido la sororidad inclusiva y el respeto a su privacidad que tantos otros mastuerzos y mastuerzas reciben pese a que, en su caso, existe la sospecha de que sus intimidades sí han tenido un efecto institucional con cargo, además, al erario público".